Ação em Shopping de Salvador oferece exames gratuitos contra o fumo

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Salvador sedia, nesta sexta-feira, 28, e no sábado, 29, uma ação voltada à prevenção do tabagismo e ao diagnóstico precoce de doenças pulmonares. O Instituto ProPulmão e o Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer realizam atendimentos gratuitos no Shopping Center Lapa, das 10h às 16h.

A iniciativa integra o mês de conscientização contra o fumo e antecede o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto.

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Serviços médicos gratuitos no centro de Salvador

O público que transita pelo centro comercial tem acesso a aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, teste de pico de fluxo expiratório e avaliação de risco para câncer de pulmão.

Equipes médicas prestam orientações específicas para pacientes que buscam alternativas para abandonar o vício do cigarro. Profissionais de saúde concedem entrevistas sobre dependência de nicotina, fatores de risco oncológico e importância do diagnóstico precoce.

Estatísticas do tabagismo no Brasil e na Bahia

Dados do Instituto Nacional de Câncer registram 477 mortes diárias no Brasil decorrentes de enfermidades associadas ao tabaco, totalizando cerca de 145 mil óbitos evitáveis anualmente.

As patologias incluem doença pulmonar obstrutiva crônica, acidentes vasculares cerebrais, problemas cardíacos e neoplasias malignas.

Na Bahia, a prevalência de fumantes com idade superior a 18 anos atinge 9,8%, conforme levantamento oficial utilizado pela Secretaria da Saúde do Estado.

Em Salvador, o percentual de fumantes alcança 7,1%, sendo 9,6% entre homens e 5% entre mulheres, segundo estatísticas do Ministério da Saúde.

Impacto do cigarro eletrônico e consumo de vape

O uso de cigarros eletrônicos atinge principalmente o público jovem. O Ministério da Saúde aponta que 6,1% dos adultos entre 18 e 24 anos relataram consumo diário ou ocasional de vape. Na população adulta geral, o índice registra 2,1%.

Os dispositivos liberam substâncias tóxicas e nicotina, gerando dependência química e lesões pulmonares. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém proibida a fabricação, importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos em território nacional.

Tratamento gratuito pelo SUS para parar de fumar

O Sistema Único de Saúde disponibiliza o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, coordenado pelo INCA. A rede pública oferece atendimento clínico, suporte individual ou em grupo e intervenção farmacológica. O Ministério da Saúde fornece insumos como adesivos de nicotina, gomas de mascar e o medicamento bupropiona mediante indicação médica na rede pública.

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