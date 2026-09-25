Anvisa proíbe lotes irregulares de remédio para doença crônica grave

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A comercialização de dois lotes do medicamento Ocrevus (ocrelizumabe) 300 mg/10 ml, usado no tratamento de esclerose múltipla, foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta sexta-feira, 25.

A Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda., empresa que fez a distribuição do medicamento, não tem autorização para atuar no mercado farmacêutico desde outubro do ano passado.

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Por isso, a Anvisa não tem como garantir que tenham sido mantidas as condições sanitárias necessárias à conservação e à integridade do medicamento ao longo de toda a cadeia de distribuição.

A agência determinou a apreensão de dois lotes: H7953B14 e H7953B06. De acordo com a Anvisa, eles tinham como destino original outros países, mas foram distribuídos no Brasil.

A Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares já tinha sido autuada por distribuir medicamentos falsos no passado.