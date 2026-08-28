SAÚDE
Anvisa proíbe venda de cosméticos da Bunny comercializados pela internet
Decisão envolve diferentes categorias da marca
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de 37 produtos da Bunny Beauty por falta de regularização sanitária. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e abrange todos os lotes dos itens listados.
Além da proibição das vendas, a medida determina a apreensão dos produtos, que também ficam proibidos de serem fabricados, distribuídos, divulgados ou utilizados em todo o país.
A decisão envolve diferentes categorias da marca, como géis de banho, esfoliantes, manteigas corporais, body splashes e sabonetes líquidos. A lista também inclui produtos destinados a ambientes, entre eles difusores e sprays.
Leia Também:
Confira abaixo a relação completa dos produtos proibidos:
- The Bunny Club - Body Polish - Only Coolest Girls
- The Bunny Club - Body Splash - Only Coolest Girls
- The Bunny Club - Shower Gel - Only Coolest Girls
- Bunny. Diffuser - Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap - Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Homespray - Fig & Honey
- Bunny. Homespray - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Farmers Market Shower Gel - Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Butter - Vanilla Cherry
- Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
- Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
- Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
- Bunny. Body Butter - Fig & Honey
- Bunny. Body Butter - Hey - Green Apple
- Bunny. Body Butter - Hey - Strawberry
- Bunny. Body Butter - Hey - Blue Dream
- Bunny. Body Butter - Hey - Vanilla
- Bunny. Farmers Market Body Splash - Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Scrub - Vanilla Cherry
- Bunny. Shower Gel - Strawberry
- Bunny. Shower Gel - Blue Dream
- Bunny. Shower Gel - Fig & Honey
- Bunny. Body Splash - Strawberry
- Bunny. Body Splash - Vanilla
- Bunny. Body Splash - Green Apple
- Bunny. Body Splash - Fig & Honey
- Bunny. Body Polish - Green Apple Cream
- Bunny. Body Polish - Strawberry Cream
- Bunny. Body Polish - Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub - Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub - Fig & Honey
- Bunny. Homespray - Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha
- Bunny. Homespray - Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
- Bunny. Homespray - Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli
- Bunny. Shower Gel - Vanilla
- Bunny. Shower Gel - Green Apple