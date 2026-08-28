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SAÚDE

Anvisa proíbe venda de cosméticos da Bunny comercializados pela internet

Decisão envolve diferentes categorias da marca

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa proíbe venda de cosméticos da Bunny comercializados pela internet
Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de 37 produtos da Bunny Beauty por falta de regularização sanitária. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e abrange todos os lotes dos itens listados.

Além da proibição das vendas, a medida determina a apreensão dos produtos, que também ficam proibidos de serem fabricados, distribuídos, divulgados ou utilizados em todo o país.

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A decisão envolve diferentes categorias da marca, como géis de banho, esfoliantes, manteigas corporais, body splashes e sabonetes líquidos. A lista também inclui produtos destinados a ambientes, entre eles difusores e sprays.

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Confira abaixo a relação completa dos produtos proibidos:

  • The Bunny Club - Body Polish - Only Coolest Girls
  • The Bunny Club - Body Splash - Only Coolest Girls
  • The Bunny Club - Shower Gel - Only Coolest Girls
  • Bunny. Diffuser - Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap - Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Homespray - Fig & Honey
  • Bunny. Homespray - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Farmers Market Shower Gel - Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Butter - Vanilla Cherry
  • Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
  • Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
  • Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
  • Bunny. Body Butter - Fig & Honey
  • Bunny. Body Butter - Hey - Green Apple
  • Bunny. Body Butter - Hey - Strawberry
  • Bunny. Body Butter - Hey - Blue Dream
  • Bunny. Body Butter - Hey - Vanilla
  • Bunny. Farmers Market Body Splash - Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Scrub - Vanilla Cherry
  • Bunny. Shower Gel - Strawberry
  • Bunny. Shower Gel - Blue Dream
  • Bunny. Shower Gel - Fig & Honey
  • Bunny. Body Splash - Strawberry
  • Bunny. Body Splash - Vanilla
  • Bunny. Body Splash - Green Apple
  • Bunny. Body Splash - Fig & Honey
  • Bunny. Body Polish - Green Apple Cream
  • Bunny. Body Polish - Strawberry Cream
  • Bunny. Body Polish - Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub - Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub - Fig & Honey
  • Bunny. Homespray - Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha
  • Bunny. Homespray - Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
  • Bunny. Homespray - Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli
  • Bunny. Shower Gel - Vanilla
  • Bunny. Shower Gel - Green Apple
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anvisa cosméticos

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