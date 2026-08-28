Anvisa proíbe venda de cosméticos da Bunny comercializados pela internet

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de 37 produtos da Bunny Beauty por falta de regularização sanitária. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e abrange todos os lotes dos itens listados.

Além da proibição das vendas, a medida determina a apreensão dos produtos, que também ficam proibidos de serem fabricados, distribuídos, divulgados ou utilizados em todo o país.

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A decisão envolve diferentes categorias da marca, como géis de banho, esfoliantes, manteigas corporais, body splashes e sabonetes líquidos. A lista também inclui produtos destinados a ambientes, entre eles difusores e sprays.

Confira abaixo a relação completa dos produtos proibidos: