Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CIÊNCIA

Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro

A descoberta é de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú (SP)

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 11:23 h
Pesquisa pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro.
Pesquisa pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro. -

Cientistas brasileiros descobriram uma nova forma de detectar o câncer: através da cera de ouvido. Basicamente, estudiosos revelaram que o material do ouvido possui metabólitos, ou seja, substâncias resultantes de reações químicas que estão acontecendo dentro do corpo.

Doenças como câncer, Parkinson, diabetes ou Alzheimer são, essencialmente, causadas por disfunções do metabolismo

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A descoberta é de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú (SP), e foi publicada na revista Scientific Reports. Nelson Roberto Antoniosi Filho, um dos pesquisadores da UFG, explica de que forma as evidências foram descobertas.

“Muitas doenças em organismos vivos são metabólicas. Nestes casos, as mitocôndrias —organelas de células responsáveis por converter gorduras, carboidratos e proteínas em energia —começam a funcionar de forma diferente do que em células saudáveis e iniciaram a produção de substâncias químicas diferentes e podem até deixar de produzir outras”, disse ele.

Como a pesquisa foi realizada?

Eles procuravam especificamente por estes biomarcadores na cera de ouvido dos voluntários participantes do estudo. Foram coletadas amostras da cera de ouvido de 531 pacientes com câncer do Hospital Amaral Carvalho, além de 203 amostras de pacientes que não tinham câncer detectado por outro tipo de exame.

Dentre os mais de 500 pacientes com câncer, o cerumenograma confirmou o diagnóstico e ofereceu informações sobre o estágio de evolução da doença. Já dos 203 que estariam "sem câncer" no início do estudo, 200 receberam a confirmação de que tudo vai bem com a saúde.

Leia Também:

Prevenção mais rigorosa: colesterol tem novos limites no Brasil
Sindrome de Pica: entenda o distúrbio e como identificar sintomas
Marca de café é retirada dos mercados no Brasil por conter fragmentos de vidro

No entanto, três pacientes que não tinham câncer testaram "positivo" no cerumenograma. Dois deles possuíam quadros de inflamação hipermetabólica —um no cólon ascendente, um "sinal de pré-câncer"—, e outra nos músculos zigomáticos maiores e menores. No caso desta última paciente, ela não tinha câncer, mas uma condição celular que promoveu um processo inflamatório similar visualizado no Pet Scan (tomografia por emissão de pósitrons).

O método ainda é considerado experimental, mas pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Câncer cera de ouvido Ciência Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pesquisa pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Pesquisa pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro.
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Pesquisa pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro.
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Pesquisa pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro.
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x