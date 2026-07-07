Chocolate faz bem à saúde? Especialista explica mitos e verdades

O Dia Mundial do Chocolate é celebrado nesta terça-feira, 7 de julho. Querido por muitos, o doce é comumente associado a malefícios à saúde, no entanto, seu consumo pode trazer vantagens, desde que feito de forma consciente.

Rico em antioxidantes e minerais, o cacau pode beneficiar a saúde quando consumido na quantidade certa, mas ganhos estão diretamente ligados à quantidade de cacau presente no produto.

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O portal A TARDE conversou com o nutricionista Haroldo Lordello, que explicou porque nem todo chocolate faz bem e revelou qual a forma correta de consumo para garantir os efeitos positivos.

"Esses benefícios estão ligados a uma substância presente no cacau chamada Teobromina que age como um estimulante do sistema nervoso central", explicou o especialista.

Entre os benefícios do chocolate estão:

Maior sensação de energia;

vasodilatação no sistema cardiovascular;

auxilia no controle da pressão arterial, evitando o acúmulo de trombos;

tem aminoácido triptofano que no corpo é convertido a serotonina, neurotransmissor ligado ao bem estar e ao relaxamento;

concentração de substâncias antioxidantes, e minerais como magnésio, zinco e ferro.

Abertura oficial da 30ª edição do Chocolat Bahia Festival - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Entenda como ter uma alimentação saudável comendo chocolate

O especialista explica como consumir o doce sem exageros e aproveitar seus benefícios. Há quantidades adequadas e momentos específicos para a ingestão.

"O chocolate com alta concentração de cacau pode ser incluído em preparações (como molhos) ou como sobremesa após uma grande refeição. Vinte gramas de chocolate com alta concentração de cacau podem ser consumidos diariamente e já garantem os benefícios", disse.

No entanto, é necessário entender as diferenças entre os tipos disponíveis no mercado:

Amargo: geralmente possui maior concentração de cacau

Ao leite: menor concentração de cacau, adição de leite e aumento de ingredientes como açúcar e manteiga de caca.

menor concentração de cacau, adição de leite e aumento de ingredientes como açúcar e manteiga de caca. Branco: não leva cacau. Ele é composto apenas de açúcar, manteiga de cacau e leite.

não leva cacau. Ele é composto apenas de açúcar, manteiga de cacau e leite. Diet: não contém açúcar, sendo indicado para pessoas que precisam fazer restrição ou controlar o consumo desse ingrediente. No entanto, acaba tendo concentração de gorduras, adoçantes e saborizantes;

Light: redução de 25% de alguns dos ingredientes, não necessariamente o açúcar, mas também acaba tendo concentração de gorduras, adoçantes e saborizantes.

É importante ler a lista de ingredientes e a tabela nutricional, para fazer uma boa avaliação se o produto realmente faz sentido e entrega os benefícios que promete.

Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho. - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE.

Mudança no rótulo

Vale lembrar que em maio, uma lei federal estabeleceu que chocolates amargos e meio amargos deixarão de existir no Brasil. O texto estabelece uma quantidade mínima de cacau nos produtos, o que interfere não apenas na formulação, mas também na rotulagem.

Produtos vendidos no Brasil, sejam eles nacionais ou importados, deverão apresentar o percentual de cacau na embalagem de forma legível, ocupando ao menos 15% da área frontal, para facilitar a visualização do consumidor, e extinguindo rótulos como “amargo” e “meio amargo”.

A Lei nº 15.404/2026 entrará em vigor apenas em maio de 2027. Durante o prazo, a indústria deverá se adaptar às novas exigências.

O nutricionista afirma que o erro mais comum que as pessoas cometem ao consumir chocolate é justamente não escolher uma boa composição. Além disso, outra falha é exagerar na quantidade. O ideal é ter um consumo controlado e consciente.

"O correto é tirar uma lasquinha pequena, deixar derreter na língua e, ir espalhando no céu da boca a medida que o chocolate derrete. Assim você permite que o sabor do chocolate se espalhe por toda a língua, e dá tempo para a produção de serotonina acontecer", alertou Haroldo.

Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Mitos e verdades

À reportagem, o nutricionista esclareceu os principais mitos e verdades envolvendo humor, vício e aumento de peso, possivelmente relacionados ao consumo do alimento.

Chocolate melhora o humor?

"Sim! Tanto por uma questão cultural e afetiva, já que o chocolate acaba fazendo parte de momentos felizes, e é na busca por essa sensação que as pessoas sentem vontade de comer um chocolate em dias de maior estresse. Como também pela presença de triptofano , um aminoácido que é convertido em serotonina, o neurotransmissor ligado ao relaxamento e bem estar."

Chocolate vicia?

"Isso é um mito! O chocolate não vicia. Mas ele pode demonstrar um comportamento vicioso já que, como eu falei, o consumo de chocolate remete a momentos felizes, pessoas que não estão sabendo lidar muito bem com uma fase de vida mais complicada, podem acabar exagerando no seu consumo."

Chocolate engorda?

"Mito! Nenhum alimento isolado engorda. Para engordar você precisa consumir uma quantidade excessiva de calorias ao longo de um tempo. Então atribuir a culpa apenas ao chocolate, ou a qualquer outro alimento, é extremamente injusta."