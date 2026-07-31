Cinco hábitos antes de dormir que ajudam a aliviar o estresse

Cinco hábitos simples adotados antes de dormir podem ajudar a reduzir o estresse, desacelerar o organismo e melhorar a qualidade do sono. Entre eles estão fazer um jantar leve, praticar respiração consciente, cuidar da saúde intestinal, fazer escalda-pés e reservar alguns minutos para contemplar a natureza ao fim do dia.

Essa é a orientação do médico naturopata Áureo Augusto, que atua há mais de quatro décadas no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Em seu canal no YouTube, ele compartilha orientações sobre hábitos cotidianos que podem contribuir para a saúde física e emocional.

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Segundo o especialista, o estresse faz parte da vida e cumpre uma função importante em situações específicas. O problema surge quando permanece elevado por longos períodos, afetando o organismo de diferentes formas.

"O estresse faz parte da vida e pode até ser um estímulo positivo. O problema é quando ele se torna crônico. É nesse momento que passa a comprometer o sono, a saúde intestinal, o equilíbrio emocional e aumenta o risco de diversas doenças. Antes de dormir, pequenas mudanças na rotina podem ajudar o organismo a sair do estado de alerta e entrar em repouso", explica Áureo Augusto.

Por que o estresse interfere no sono?

Quando o organismo permanece em estado constante de alerta, há maior produção de hormônios ligados ao estresse, dificultando o relaxamento necessário para adormecer.

Além da insônia, esse quadro pode favorecer alterações na pressão arterial, no metabolismo, na saúde intestinal e no equilíbrio emocional.

Para a naturopatia, criar um ritual de desaceleração ao fim do dia ajuda o corpo a entender que é hora de descansar.

Cinco hábitos que podem melhorar o sono

1. Prefira um jantar leve

Refeições pesadas ou ricas em alimentos ultraprocessados exigem maior esforço digestivo durante a noite. O ideal é priorizar saladas, legumes, verduras, sopas e preparações leves, facilitando a digestão antes de dormir.

2. Inclua alimentos ricos em fibras

O intestino participa da produção de substâncias relacionadas ao bem-estar e ao equilíbrio emocional. Frutas, legumes, aveia, cereais integrais e leguminosas ajudam a fortalecer a microbiota intestinal, favorecendo também o relaxamento do organismo.

3. Reserve alguns minutos para respirar com calma

Controlar a respiração é uma das formas mais simples de reduzir a agitação mental. Inspirar profundamente e prolongar a expiração ativa mecanismos naturais ligados ao repouso. Exercícios de respiração, meditação ou práticas de yoga podem ajudar nesse processo.

4. Faça um escalda-pés

Mergulhar os pés em água morna antes de dormir é uma prática tradicional da naturopatia. O calor ajuda a aliviar a tensão muscular e cria uma sensação de relaxamento. Um ambiente silencioso e com pouca iluminação potencializa o efeito.

5. Termine o dia em contato com a natureza

Sempre que possível, caminhe alguns minutos ao ar livre, observe o pôr do sol ou simplesmente contemple uma área verde antes de voltar para casa. Segundo o especialista, esse contato contribui para reduzir o estresse acumulado ao longo do dia e facilita a chegada do sono.

Pequenas mudanças podem fazer diferença

Embora nenhuma dessas práticas substitua o acompanhamento médico quando existem distúrbios do sono, criar uma rotina mais tranquila antes de dormir pode ajudar muitas pessoas a descansar melhor.

Reduzir estímulos, desacelerar o corpo e preparar o ambiente para o descanso são estratégias simples que favorecem noites mais tranquilas e um despertar com mais disposição.