Colesterol tem novos níveis ideais no Brasil; veja as mudanças

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A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) atualizou as recomendações para controle do colesterol e dos triglicerídeos e passou a adotar metas mais rigorosas para diferentes níveis de risco cardiovascular.

A nova diretriz também criou uma categoria para pacientes classificados como de risco extremo.

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O principal parâmetro utilizado é o LDL, conhecido como colesterol ruim. Pela atualização, mesmo pessoas consideradas de baixo risco cardiovascular devem manter o índice abaixo de 115 mg/dL.

Quando o resultado ultrapassa esse limite, a orientação é investir de forma contínua em hábitos saudáveis, incluindo alimentação equilibrada e prática regular de atividade física. Para níveis acima de 145 mg/dL, a diretriz recomenda considerar o uso de medicamentos.

Quais são as novas metas de LDL?

As metas variam de acordo com o risco cardiovascular de cada pessoa. Quanto maior o risco, menor deve ser o nível de LDL.

Baixo risco: abaixo de 115 mg/dL

abaixo de 115 mg/dL Risco intermediário: abaixo de 100 mg/dL

abaixo de 100 mg/dL Alto risco: abaixo de 70 mg/dL

abaixo de 70 mg/dL Muito alto risco: abaixo de 50 mg/dL

abaixo de 50 mg/dL Risco extremo: abaixo de 40 mg/dL

A classificação considera as condições de saúde e o histórico cardiovascular do paciente.

Quem entra na categoria de risco extremo?

A atualização passou a reconhecer uma categoria acima do risco muito alto. São classificados como de risco extremo pacientes que já tiveram múltiplos eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, ou aqueles que sofreram um evento cardiovascular e apresentam pelo menos duas condições consideradas de alto risco.

Entre os fatores citados estão diabetes, tabagismo e doença renal crônica.

Para esse grupo, a recomendação é manter o LDL abaixo de 40 mg/dL, o menor limite estabelecido na nova diretriz.

Meta para colesterol não-HDL também muda

A SBC também estabeleceu valores de referência para o colesterol não-HDL. As metas ficam 30 mg/dL acima das respectivas metas de LDL.

Os valores são:

Baixo risco: abaixo de 145 mg/dL

abaixo de 145 mg/dL Risco intermediário: abaixo de 130 mg/dL

abaixo de 130 mg/dL Alto risco: abaixo de 100 mg/dL

abaixo de 100 mg/dL Muito alto risco: abaixo de 80 mg/dL

abaixo de 80 mg/dL Risco extremo: abaixo de 70 mg/dL

A atualização busca orientar a prevenção da obstrução das artérias e o controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos de acordo com o risco cardiovascular individual.