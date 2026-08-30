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SAÚDE

Colesterol tem novos níveis ideais no Brasil; veja as mudanças

Nova diretriz reduz valores considerados adequados de LDL em diferentes grupos

Isabela Cardoso
Por
Colesterol alto aumenta chances de infarto ou AVC
Colesterol alto aumenta chances de infarto ou AVC - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) atualizou as recomendações para controle do colesterol e dos triglicerídeos e passou a adotar metas mais rigorosas para diferentes níveis de risco cardiovascular.

A nova diretriz também criou uma categoria para pacientes classificados como de risco extremo.

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O principal parâmetro utilizado é o LDL, conhecido como colesterol ruim. Pela atualização, mesmo pessoas consideradas de baixo risco cardiovascular devem manter o índice abaixo de 115 mg/dL.

Quando o resultado ultrapassa esse limite, a orientação é investir de forma contínua em hábitos saudáveis, incluindo alimentação equilibrada e prática regular de atividade física. Para níveis acima de 145 mg/dL, a diretriz recomenda considerar o uso de medicamentos.

Quais são as novas metas de LDL?

As metas variam de acordo com o risco cardiovascular de cada pessoa. Quanto maior o risco, menor deve ser o nível de LDL.

  • Baixo risco: abaixo de 115 mg/dL
  • Risco intermediário: abaixo de 100 mg/dL
  • Alto risco: abaixo de 70 mg/dL
  • Muito alto risco: abaixo de 50 mg/dL
  • Risco extremo: abaixo de 40 mg/dL

A classificação considera as condições de saúde e o histórico cardiovascular do paciente.

Quem entra na categoria de risco extremo?

A atualização passou a reconhecer uma categoria acima do risco muito alto. São classificados como de risco extremo pacientes que já tiveram múltiplos eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, ou aqueles que sofreram um evento cardiovascular e apresentam pelo menos duas condições consideradas de alto risco.

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Entre os fatores citados estão diabetes, tabagismo e doença renal crônica.

Para esse grupo, a recomendação é manter o LDL abaixo de 40 mg/dL, o menor limite estabelecido na nova diretriz.

Meta para colesterol não-HDL também muda

A SBC também estabeleceu valores de referência para o colesterol não-HDL. As metas ficam 30 mg/dL acima das respectivas metas de LDL.

Os valores são:

  • Baixo risco: abaixo de 145 mg/dL
  • Risco intermediário: abaixo de 130 mg/dL
  • Alto risco: abaixo de 100 mg/dL
  • Muito alto risco: abaixo de 80 mg/dL
  • Risco extremo: abaixo de 70 mg/dL

A atualização busca orientar a prevenção da obstrução das artérias e o controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos de acordo com o risco cardiovascular individual.

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Tags

cardiologia Colesterol Saúde

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