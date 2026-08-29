Governo da Bahia formaliza contrato de R$ 23 milhões para policlínica

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O Governo da Bahia formalizou um contrato de R$ 23,37 milhões para a construção de uma policlínica no município de Barra, no oeste do estado. O acordo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 29, pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) e prevê 365 dias para a execução das obras.

O contrato foi firmado com a empresa ART Projetos Construções e Serviços Ltda., após a realização de concorrência eletrônica. O valor estimado da obra é de R$ 23.370.063,66, com execução pelo regime de empreitada por preço unitário.

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A construção, conforme publicado no DOE, terá recursos previstos na dotação orçamentária da própria Secretaria da Saúde do Estado.

Unidade terá atuação regional

A nova policlínica deverá ampliar a oferta de atendimento especializado para Barra e municípios da região. O equipamento integra a política de regionalização da assistência em saúde, concentrando serviços de média complexidade em uma unidade destinada ao atendimento de pacientes encaminhados pela rede pública.

Projeto chegou a prever recursos do Novo PAC

Antes da contratação estadual, a Secretaria da Saúde havia recebido autorização da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para encaminhar ao Ministério da Saúde um pedido de R$ 17,68 milhões destinado à construção da policlínica por meio do Novo PAC.

A resolução da CIB, publicada anteriormente no DOE, previa a implantação de uma unidade regional voltada à oferta de consultas especializadas, exames e serviços ambulatoriais de média complexidade.

A iniciativa estava inserida no processo de seleção do Novo PAC Saúde, programa federal destinado à ampliação da infraestrutura pública do Sistema Único de Saúde (SUS).