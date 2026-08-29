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SAÚDE NO INTERIOR

Governo da Bahia formaliza contrato de R$ 23 milhões para policlínica

Unidade será construída em Barra, no oeste baiano, com prazo de execução em um ano

Leo Almeida
Por
Imagem ilustrativa da Policlínica da Calçada
Imagem ilustrativa da Policlínica da Calçada - Foto: Manu Dias | GovBA
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O Governo da Bahia formalizou um contrato de R$ 23,37 milhões para a construção de uma policlínica no município de Barra, no oeste do estado. O acordo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 29, pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) e prevê 365 dias para a execução das obras.

O contrato foi firmado com a empresa ART Projetos Construções e Serviços Ltda., após a realização de concorrência eletrônica. O valor estimado da obra é de R$ 23.370.063,66, com execução pelo regime de empreitada por preço unitário.

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A construção, conforme publicado no DOE, terá recursos previstos na dotação orçamentária da própria Secretaria da Saúde do Estado.

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Unidade terá atuação regional

A nova policlínica deverá ampliar a oferta de atendimento especializado para Barra e municípios da região. O equipamento integra a política de regionalização da assistência em saúde, concentrando serviços de média complexidade em uma unidade destinada ao atendimento de pacientes encaminhados pela rede pública.

Projeto chegou a prever recursos do Novo PAC

Antes da contratação estadual, a Secretaria da Saúde havia recebido autorização da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para encaminhar ao Ministério da Saúde um pedido de R$ 17,68 milhões destinado à construção da policlínica por meio do Novo PAC.

A resolução da CIB, publicada anteriormente no DOE, previa a implantação de uma unidade regional voltada à oferta de consultas especializadas, exames e serviços ambulatoriais de média complexidade.

A iniciativa estava inserida no processo de seleção do Novo PAC Saúde, programa federal destinado à ampliação da infraestrutura pública do Sistema Único de Saúde (SUS).

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governo do estado policlínica sesab

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