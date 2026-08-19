Dia D da vacinação acontece neste sábado em todo o Brasil

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Unidades Básicas de Saúde (UBS) e postos de vacinação de todo o país terão atendimento neste sábado, 22, para o Dia D da Campanha de Multivacinação. A mobilização busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha começou no início de agosto e segue até 1º de setembro. Durante o período, a rede pública disponibiliza os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a idade, o histórico de doses e as condições de cada pessoa.

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Campanha reúne 20 tipos de vacinas

A mobilização oferece proteção contra doenças como tuberculose, meningites, sarampo, poliomielite, influenza, covid-19, febre amarela e infecções associadas ao HPV.

Entre as vacinas disponíveis estão BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada (VIP), rotavírus, pneumocócicas 10 e 20-valentes, meningocócicas C e ACWY, tríplice viral, varicela, DTP, hepatite A, dupla adulta (dT), HPV4 e dengue tetravalente.

A aplicação depende da faixa etária e da situação vacinal de cada paciente. Por isso, a orientação é levar a caderneta de vacinação ao posto para que a equipe de saúde verifique quais doses precisam ser administradas.

Pneumo 20 é novidade no calendário

Uma das novidades da campanha é a vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como pneumo 20. O imunizante passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação em junho.

A vacina é indicada para crianças menores de 5 anos e amplia a proteção contra doenças provocadas pelo pneumococo, incluindo pneumonias e meningites.

Até a última quarta-feira, 18, o Ministério da Saúde havia distribuído mais de 180 milhões de doses aos estados e municípios. Entre os imunizantes com maior volume de aplicação estão os utilizados contra poliomielite, sarampo e influenza.

Dia D ocorre durante campanha contra o sarampo

A mobilização nacional ocorre paralelamente a uma estratégia específica de enfrentamento ao sarampo. A medida foi reforçada diante do aumento de casos nas Américas e da confirmação de ocorrências importadas no Brasil.

Em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista, a vacinação com a tríplice viral está sendo oferecida de forma ampliada para pessoas de 6 meses a 59 anos.

Entre 3 e 14 de agosto, mais de 529,8 mil doses da vacina tríplice viral foram aplicadas nas três cidades. Desse total, 87,2 mil doses foram destinadas a crianças de 5 a 11 anos, equivalente a 16,5% das aplicações.

A campanha de multivacinação segue até 1º de setembro, enquanto o Dia D concentra neste sábado uma mobilização nacional para ampliar a atualização das cadernetas.