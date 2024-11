Estação Pirajá promove ação de orientação sobre câncer de mama

Ação acontece das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30 - Foto: Divulgação/CCR Metrô Bahia

A estação de metrô Pirajá vai receber mais uma edição do Programa Caminhos Para a Saúde O projeto tem com o objetivo conscientizar sobre o diagnóstico precoce e os hábitos saudáveis que colaboram para prevenção do câncer de mama. O projeto é do Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia.

Leia mais:

>>Outubro Rosa: veja locais que oferecem mamografia gratuita em Salvador

>>Mutirão do Outubro Rosa continua neste sábado em hospital de Salvador

>>Histórias de superação inspiram mulheres com câncer de mama

A ação vai acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro, das 7h30 às 10h30 e das 16h às 19h, na Estação Pirajá de Metrô. Além da orientação sobre o câncer de mama, o Caminhos Para a Saúde também irá oferecer serviços gratuitos de massoterapia, aferição de pressão, tipagem sanguínea e testes de glicemia para quem passa pela estação.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 17% dos casos da doença podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Quando detectado precocemente, as chances de cura são acima de 95%.

“Considerando que mais de 400 mil pessoas circulam pelo Sistema Metroviário diariamente, nossas estações são locais estratégicos para falarmos sobre temas tão relevantes para a sociedade, por isso, estamos sempre promovendo e facilitando iniciativas como essa”, reforçou Anaclea Vasconcelos, Analista de Responsabilidade Social da CCR Metrô Bahia.