Faculdade federal promove curso com tecnologia inovadora

CyberHo Magneto, laser mais avançado do mundo para o tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB). - Foto: Divulgação

A tecnologia avançada integrada à saúde será destaque no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-UFBA), em Salvador, durante os dias 5 e 6 de setembro, sexta-feira e sábado, respectivamente. A instituição vai promover um curso de capacitação médica em urologia com a utilização do laser mais avançado do mundo para o tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).

O aparelho é o CyberHo Magneto, o mais avançado na técnica Holep. A programação vai contar com cirurgias ao vivo, beneficiando seis pacientes do SUS com um atendimento de última geração.

Com este treinamento o Hupes-UFBA se torna o primeiro hospital do Norte e Nordeste a utilizar o CyberHo Magneto, oferecendo um tratamento de ponta e a capacitação prática aos médicos que participarem.

Os pacientes selecionados ao procedimento têm entre 50 e 70 anos de idade, apresentando quadros graves como disfunções urinárias significativas e, em alguns casos, dependência do uso de sonda vesical.

O aumento da próstata pode causar:

Necessidade frequente e urgente de urinar;

Dificuldade para iniciar a micção;

Fluxo urinário fraco ou interrompido;

Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.

O curso será conduzido pelo chefe do Serviço de Urologia do Hupes-UFBA, o urologista Lucas Batista que contará com a participação especial do médico Felipe Pugliesi, especialista em cirurgia robótica e membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

A cirurgia é minimamente invasiva, sem cortes e com equipamentos de alta precisão, a técnica de enucleação a laser proporciona recuperação mais rápida, internação reduzida, resultados duradouros e mínimas chances de sequelas. “O objetivo é oferecer qualidade de vida a esses homens, ao mesmo tempo em que capacitamos médicos urologistas com uma técnica segura, eficaz e minimamente invasiva”, explica Lucas Batista.

Chefe do Serviço de Urologia do HUpes, Lucas Batista conduzirá o treinamento | Foto: Divulgação

Embora a técnica Holep ainda seja pouco comum no âmbito do SUS, ela já é utilizada no Brasil desde 2016. A expectativa é que, com o aumento do número de profissionais capacitados, a tecnologia também possa ser disponibilizada no Hupes-UFBA, ampliando o acesso da população a esse tratamento de ponta. A iniciativa faz parte do calendário de capacitação do Hospital, que tem ampliado a oferta de treinamentos de alta complexidade em parceria com instituições de referência nacional e internacional, reforçando o compromisso da instituição com a inovação, o ensino e o cuidado de excelência.