Lula sanciona projeto que estende emergências cardiovasculares a UPAs

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta quarta-feira, 2, o projeto que amplia o atendimento de urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde (SUS).

Agora, com a medida aprovada, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) passam a contar com medicamentos trombolíticos.

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Eles são utilizados para dissolver coágulos que bloqueiam a circulação do sangue. Vale ressaltar que, em determinados casos, como no infarto, o tratamento pode ajudar a restabelecer o fluxo sanguíneo e reduzir os danos ao coração.

Entenda o que vai mudar

O objetivo da ação é reduzir as mortes provocadas por doenças cardiovasculares e ampliar o acesso ao tratamento, principalmente para pessoas que residem longe de hospitais com uma estrutura especializada.

Em emergências cardiovasculares, a velocidade no atendimento é fundamental, visto que, quanto maior o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento, maior o risco de complicações, sequelas e morte.

Nesses casos, a possibilidade de administrar o trombolítico ainda na UPA pode antecipar o início do atendimento, sem que o paciente precise esperar uma transferência para um hospital especializado.

Quando as mudanças serão implementadas?

Conforme a proposta, as novas regras devem ser implementadas em até 180 dias após a sanção.

Esse período servirá para a adaptação do SUS e das unidades de atendimento aos novos protocolos.

Texto havia sido aprovado em agosto

O texto havia sido aprovado pelo Senado Federal em agosto de 2026. Na ocasião, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) enviou a Lula um pedido de urgência na sanção da medida.

No comunicado, a sociedade destacou que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no país e chamou atenção para a importância do atendimento rápido em casos de infarto.

De acordo com a SBC, parte da população, principalmente os que vivem fora dos grandes centros urbanos, não consegue chegar a tempo a hospitais que oferecem hemodinâmica.

Para esses pacientes, o uso de trombolíticos nas UPAs pode permitir que o tratamento seja iniciado dentro do período considerado adequado para reduzir os danos provocados pela interrupção do fluxo de sangue para o coração.