Mounjaro e Wegovy podem causar gravidez inesperada; entenda

Famosos medicamentos utilizados para perda de peso, Wegovy (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida) podem afetar o uso do anticoncepcional. Isso é o que revela uma agência reguladora de medicamentos do Reino Unido.

Um dos motivos para que ocorra a gravidez inesperada, de acordo com o site The Conversation, diz respeito à lentidão no processo de digestivo causado pelos medicamentos.

Isso porque os remédios associados ao emagrecimento imitam hormônios que diminuem o apetite e impactam na redução da digestão. O fator pode atrapalhar a absorção da pílula anticoncepcional, que depende de uma digestão adequada para um bom funcionamento.

No caso do Mounjaro, um estudo mostrou que ele reduziu em 20% a quantidade de hormônio da pílula presente no sangue e atrasou sua absorção em até quatro horas.

Segundo o artigo publicado no site The Conversation, ao menos 40 gestantes relataram o uso do medicamento junto com anticoncepcionais. Deste modo, pesquisadores têm analisado as consequências da substância no organismo.



Efeitos que podem impactar o uso dos anticoncepcionais

O uso dos fármacos também podem resultar em vômitos e diarréias na primeira semana de uso.

Esses efeitos, segundo os especialistas, podem diminuir a eficácia do anticoncepcional no organismo feminino.

Nesse sentido, pesquisadores orientam outros métodos de proteção nas primeiras semanas de uso desses medicamentos.

Exigências da Anvisa

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a exigir que farmácias e drogarias retenham as receitas médicas na venda de medicamentos à base do hormônio GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda e outros semelhantes.

A medida entrou em vigor no último dia 23 deste mês, mas a recomendação foi aprovada em abril pela diretoria da instituição.