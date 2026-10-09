'ME AJUDE AÍ, DOUTOR'
Mutirão oferece teste de DNA gratuito em Salvador
Programação inclui aferição de pressão arterial e glicemia, testes de DNA e mais
A Afya Salvador, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, realiza neste sábado, 10, das 8h às 12h, a 3ª edição Me Ajude Aí, Doutor. O evento ocorre no Terreiro Unzó de Mulambo, na travessa Luís Cabral, na região entre Tancredo Neves e Narandiba.
A ação interdisciplinar tem a meta de atender cerca de 200 moradores da comunidade e do entorno. A programação inclui uma feira de saúde com escuta qualificada, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, identificação de fatores de risco para doenças crônicas e encaminhamento para serviços de saúde.
O projeto também disponibiliza atendimento jurídico gratuito e testes de DNA para reconhecimento de paternidade, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia. Além disso, a programação traz orientações sobre abordagem antirracista e respeitosa em contextos de religiosidade de matriz africana.
Segundo dados oficiais citados na iniciativa, a Bahia possui 79,69% da população preta ou parda, e Salvador concentra o maior número absoluto de pessoas que se autodeclaram pretas entre os municípios brasileiros. O projeto integra as diretrizes da Estratégia Antirracista para a Saúde do Ministério da Saúde.
A iniciativa envolve a atuação conjunta de estudantes e professores dos cursos de Medicina, Farmácia e Direito da Afya Salvador. O evento é gratuito e aberto ao público.
Serviços
- O quê: Projeto Me Ajude Aí, Doutor
- Data: 10 de outubro de 2026
- Horário: Das 8h às 12h
- Local: Terreiro Unzó de Mulambo (Travessia Luís Cabral, entre Tancredo Neves e Narandiba, Salvador - BA)
- Atividades: aferição de pressão e glicemia, encaminhamentos médicos, atendimento jurídico e testes de DNA gratuitos