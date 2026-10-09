Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

'ME AJUDE AÍ, DOUTOR'

Mutirão oferece teste de DNA gratuito em Salvador

Programação inclui aferição de pressão arterial e glicemia, testes de DNA e mais

Jair Mendonça Jr
Por
3ª edição do projeto Me Ajude Aí, Doutor (Imagem ilustrativa)
3ª edição do projeto Me Ajude Aí, Doutor (Imagem ilustrativa) - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Afya Salvador, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, realiza neste sábado, 10, das 8h às 12h, a 3ª edição Me Ajude Aí, Doutor. O evento ocorre no Terreiro Unzó de Mulambo, na travessa Luís Cabral, na região entre Tancredo Neves e Narandiba.

A ação interdisciplinar tem a meta de atender cerca de 200 moradores da comunidade e do entorno. A programação inclui uma feira de saúde com escuta qualificada, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, identificação de fatores de risco para doenças crônicas e encaminhamento para serviços de saúde.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O projeto também disponibiliza atendimento jurídico gratuito e testes de DNA para reconhecimento de paternidade, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia. Além disso, a programação traz orientações sobre abordagem antirracista e respeitosa em contextos de religiosidade de matriz africana.

Segundo dados oficiais citados na iniciativa, a Bahia possui 79,69% da população preta ou parda, e Salvador concentra o maior número absoluto de pessoas que se autodeclaram pretas entre os municípios brasileiros. O projeto integra as diretrizes da Estratégia Antirracista para a Saúde do Ministério da Saúde.

A iniciativa envolve a atuação conjunta de estudantes e professores dos cursos de Medicina, Farmácia e Direito da Afya Salvador. O evento é gratuito e aberto ao público.

Serviços

  • O quê: Projeto Me Ajude Aí, Doutor
  • Data: 10 de outubro de 2026
  • Horário: Das 8h às 12h
  • Local: Terreiro Unzó de Mulambo (Travessia Luís Cabral, entre Tancredo Neves e Narandiba, Salvador - BA)
  • Atividades: aferição de pressão e glicemia, encaminhamentos médicos, atendimento jurídico e testes de DNA gratuitos

Leia Também:

NUTRIÇÃO INFANTIL

Hábitos alimentares na infância moldam saúde na vida adulta
Hábitos alimentares na infância moldam saúde na vida adulta imagem

SAÚDE

Acompanhamento nutricional ganha força no tratamento do câncer
Acompanhamento nutricional ganha força no tratamento do câncer imagem

SAÚDE

Suplemento sai de circulação por falta de avaliação de segurança
Suplemento sai de circulação por falta de avaliação de segurança imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Afya Salvador Feira de Saúde Tribunal de Justiça da Bahia

Relacionadas

Mais lidas