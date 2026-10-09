Mutirão oferece teste de DNA gratuito em Salvador

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A Afya Salvador, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, realiza neste sábado, 10, das 8h às 12h, a 3ª edição Me Ajude Aí, Doutor. O evento ocorre no Terreiro Unzó de Mulambo, na travessa Luís Cabral, na região entre Tancredo Neves e Narandiba.

A ação interdisciplinar tem a meta de atender cerca de 200 moradores da comunidade e do entorno. A programação inclui uma feira de saúde com escuta qualificada, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, identificação de fatores de risco para doenças crônicas e encaminhamento para serviços de saúde.

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O projeto também disponibiliza atendimento jurídico gratuito e testes de DNA para reconhecimento de paternidade, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia. Além disso, a programação traz orientações sobre abordagem antirracista e respeitosa em contextos de religiosidade de matriz africana.

Segundo dados oficiais citados na iniciativa, a Bahia possui 79,69% da população preta ou parda, e Salvador concentra o maior número absoluto de pessoas que se autodeclaram pretas entre os municípios brasileiros. O projeto integra as diretrizes da Estratégia Antirracista para a Saúde do Ministério da Saúde.

A iniciativa envolve a atuação conjunta de estudantes e professores dos cursos de Medicina, Farmácia e Direito da Afya Salvador. O evento é gratuito e aberto ao público.

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