Número de casos de Febre do Oropouche cresce na Bahia | A TARDE

O número de casos de Febre do Oropouche subiu para 47 na Bahia. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), com base em dados registrados até a última segunda-feira, 8, Teolândia (22), Valença (10) e Laje (10) registraram os maiores números de positivos no estado.

Os municípios de Mutuípe (2), Taperoá (2) e Salvador (1) também contabilizaram testes positivos para a doença. Nove casos foram registrados no final de março, sendo todos no Sul da Bahia. Na época, Valença registrou sete diagnósticos positivos e Laje dois.

A Febre do Oropouche é transmitida por mosquitos. Os sintomas são parecidos com os da dengue, duram entre dois e sete dias e incluem febre, dor de cabeça intensa, dor nas costas, na lombar e nas articulações.