PERIGO!
Presença de animal em casa pode acender alerta para problemas sérios
Os animais podem indicar a presença de mofos e excesso de umidade
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
A centopeia pode parecer inofensiva ao surgir em banheiros, paredes e corredores de uma casa, mas o animal traz um alerta importante para as donas de casa. Segundo especialistas, ela pode indicar a presença de mofo e umidade excessiva no ambiente.
Diretor do Centro de Conhecimento e Aconselhamento sobre Pragas Animais (KAD), Gerhard Geurtse afirmou que o animal aparece em busca de alimentos, como matéria orgânica úmida, fungos e resíduos em decomposição.
Essa alimentação é encontrada em ambientes úmidos e mal ventilados, tais como banheiros, lavanderias, corredores escuros e cantos da casa que costumam ter pouca circulação de ar no dia a dia.
Leia Também:
Como se livrar da centopeia?
Uma das medidas mais eficazes para se livrar da centopeia é corrigir o excesso de umidade do ambiente. Isso pode ser feito através da identificação e conserto de vazamentos, além da melhora da ventilação local.
Outras alternativas são a remoção de materiais orgânicos acumulados próximos às paredes, a vedação de frestas em portas e janelas e o uso diário de desumidificadores de ambiente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes