Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERIGO!

Presença de animal em casa pode acender alerta para problemas sérios

Os animais podem indicar a presença de mofos e excesso de umidade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/01/2026 - 16:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O animal pode causar susto aos moradores
O animal pode causar susto aos moradores -

A centopeia pode parecer inofensiva ao surgir em banheiros, paredes e corredores de uma casa, mas o animal traz um alerta importante para as donas de casa. Segundo especialistas, ela pode indicar a presença de mofo e umidade excessiva no ambiente.

Diretor do Centro de Conhecimento e Aconselhamento sobre Pragas Animais (KAD), Gerhard Geurtse afirmou que o animal aparece em busca de alimentos, como matéria orgânica úmida, fungos e resíduos em decomposição.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa alimentação é encontrada em ambientes úmidos e mal ventilados, tais como banheiros, lavanderias, corredores escuros e cantos da casa que costumam ter pouca circulação de ar no dia a dia.

Leia Também:

Ex-paciente oncológico batiza filho em homenagem a hospital na Bahia
Bloco de pré-Carnaval mobiliza foliões em prol do Martagão Gesteira
Aeroportos da Ásia retomam protocolos da Covid após surto de vírus

Como se livrar da centopeia?

Uma das medidas mais eficazes para se livrar da centopeia é corrigir o excesso de umidade do ambiente. Isso pode ser feito através da identificação e conserto de vazamentos, além da melhora da ventilação local.

Outras alternativas são a remoção de materiais orgânicos acumulados próximos às paredes, a vedação de frestas em portas e janelas e o uso diário de desumidificadores de ambiente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Animal centopeia perigo Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O animal pode causar susto aos moradores
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

O animal pode causar susto aos moradores
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

O animal pode causar susto aos moradores
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O animal pode causar susto aos moradores
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x