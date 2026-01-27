Presença de animal em casa pode acender alerta para problemas sérios

Siga o A TARDE no Google

O animal pode causar susto aos moradores - Foto: Ilustrativa | Freepik

A centopeia pode parecer inofensiva ao surgir em banheiros, paredes e corredores de uma casa, mas o animal traz um alerta importante para as donas de casa. Segundo especialistas, ela pode indicar a presença de mofo e umidade excessiva no ambiente.

Diretor do Centro de Conhecimento e Aconselhamento sobre Pragas Animais (KAD), Gerhard Geurtse afirmou que o animal aparece em busca de alimentos, como matéria orgânica úmida, fungos e resíduos em decomposição.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essa alimentação é encontrada em ambientes úmidos e mal ventilados, tais como banheiros, lavanderias, corredores escuros e cantos da casa que costumam ter pouca circulação de ar no dia a dia.

Como se livrar da centopeia?

Uma das medidas mais eficazes para se livrar da centopeia é corrigir o excesso de umidade do ambiente. Isso pode ser feito através da identificação e conserto de vazamentos, além da melhora da ventilação local.

Outras alternativas são a remoção de materiais orgânicos acumulados próximos às paredes, a vedação de frestas em portas e janelas e o uso diário de desumidificadores de ambiente.