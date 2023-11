Saiba como fazer exame de mama e de próstata de graça na Mater Dei | A TARDE

Foram abertas neste sábado, 11, as inscrições para a 13ª Edição da Campanha Mater Dei na Luta Contra o Câncer para consultas e exames gratuitos. A ação é uma iniciativa da Rede Mater Dei de Saúde para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os dois tipos que mais acometem mulheres e homens, respectivamente. As vagas são limitadas e estarão disponíveis até se esgotarem.



A campanha será realizada na Mater Dei Salvador e em outras unidades da rede espelhadas por todo o país. A ideia é ampliar a corrente de mobilização e prevenção para as comunidades em que a Mater Dei está inserida.

A iniciativa Mater Dei na Luta Contra o Câncer integra o Programa “Pra você ficar bem”, conta com a participação das equipes de Oncologia, Mastologia, Mamografia, Radioterapia, Anatomia Patológica, Urologia e Ultrassonografia, Medicina Diagnóstica e Laboratório de Análises Clínicas.

Para fazer a inscrição, é obrigatório informar: nome completo, data de nascimento, CPF, telefone de contato, endereço completo; cada pessoa poderá realizar apenas uma inscrição por ligação.



Como se inscrever: as inscrições estarão abertas neste, 11/11, das 8h às 18h, e poderão ser realizadas pelo telefone: Hospital Mater Dei Salvador - (71) 3330-7400

Quem pode participar?



Podem participar da campanha mulheres que tenham idade igual ou maior que 40 anos; e homens que tenham idade igual ou maior que 50 anos e que não sejam usuários de planos de saúde. Serão disponibilizados exames de mamografia para as mulheres e exames PSA (exame de sangue para detectar alteração na próstata) e toque retal, caso necessário, para homens. “Essa é uma ação social da Rede Mater Dei da qual nos orgulhamos e ela só existe porque conta com o apoio e a dedicação voluntária da nossa comunidade Mater Dei", destaca José Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei.