TECNOLOGIA
Saiba quando o iPhone 18 Pro e Duo devem chegar ao Brasil
Confira a janela de lançamento e as datas da pré-venda
Anunciados na última quarta-feira, 9, os iPhones 18 Pro, Pro Max e Duo, o primeiro celular dobrável da história da Apple, já têm as datas de pré-venda no Brasil definidas.
Os aparelhos foram apresentados durante o evento “Surpreendente e Brilhante” e chegam às lojas oficiais com preços entre R$ 11.999 e R$ 30.999.
Veja as datas de pré-venda
Ainda no evento, a marca da maçã revelou a data em que as pré-vendas dos aparelhos começam no Brasil. Confira a relação a seguir:
- iPhone 18 Pro e Pro Max: 12 de setembro;
- iPhone 18 Duo: 16 de outubro.
Vale ressaltar que a Apple ainda não apresentou o iPhone 18 e o iPhone 18 Plus no evento.
Conforme rumores, os modelos mais básicos da nova geração da marca devem ser anunciados somente no início de 2027.
Quando vou receber meu iPhone 18?
Mesmo que as pré-vendas dos aparelhos comecem oficialmente no dia 12 de setembro, a Apple alerta que os iPhones 18 Pro e iPhone 18 Pro Max estarão disponíveis a todos somente a partir do dia 18 de setembro.
Já o primeiro aparelho dobrável da marca, o Duo, teve sua pré-venda anunciada para o dia 16 de outubro, mas estará disponível somente a partir do dia 23 de outubro.
Em resumo, mesmo que sejam comprados na pré-venda, os iPhones não serão vendidos a pronta-entrega neste primeiro momento.
Veja as novidades dos iPhones 18
iPhone Duo (primeiro modelo dobrável)
- Design e Telas: Possui um formato de passaporte com duas telas OLED, uma externa de 5,4” e uma interna de 7,6”.
- Bateria: utiliza dois componentes que trabalham juntos para oferecer até 44 horas de autonomia.
- Câmeras: equipado com uma câmera principal de 48 MP, um sensor secundário de 12 MP (zoom óptico de 2x) e uma frontal de 12 MP localizada na tela externa.
- Cores: lançado em tons sóbrios, especificamente branco e azul escuro.
iPhone 18 Pro e Pro Max
- Desempenho: ambos utilizam o novo chip A20 Pro, com avanços em CPU, GPU e Neural Engine para maior agilidade.
- Bateria: O modelo Pro promete 36 horas de duração, enquanto o Pro Max chega a 45 horas.
- Novidades em Fotografia: Introdução de um sistema de abertura variável no sensor principal (semelhante a câmeras DSLR) e controles manuais para balanço de brancos e exposição.
- Cores: disponíveis em preto, prata, azul e a nova cor “burgundy” (vermelho escuro).
Tecnologia e Software
- Processador A20 Pro: estreia como o chip mais rápido já integrado em um smartphone.
- iOS 27: Traz inovações para a Siri, que estarão disponíveis em português a partir de outubro.
Preços dos novos iPhone 18
Como os modelos revelados representam a linha premium da Apple, os valores são mais altos e variam de acordo com a quantidade de armazenamento de cada versão.
Neste ano, os modelos mais “simples” custam a partir de R$ 11.999, com o iPhone 18 Pro Max chegando a até R$ 21.999.
Já o primeiro dobrável da marca, o iPhone Duo, chega custando R$ 21.999. Veja a relação abaixo:
Preço do iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999.
- iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499.
- iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499.
- iPhone 18 Pro (2 TB): R$ 20.999.
Preço do iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999.
- iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499.
- iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499.
- iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999.
Preço do iPhone Duo
- iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999.
- iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499.
- iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499
- iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999.