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TECNOLOGIA

Saiba quando o iPhone 18 Pro e Duo devem chegar ao Brasil

Confira a janela de lançamento e as datas da pré-venda

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Novos iPhone 18
Novos iPhone 18 - Foto: Divulgação | Apple

Anunciados na última quarta-feira, 9, os iPhones 18 Pro, Pro Max e Duo, o primeiro celular dobrável da história da Apple, já têm as datas de pré-venda no Brasil definidas.

Os aparelhos foram apresentados durante o evento “Surpreendente e Brilhante” e chegam às lojas oficiais com preços entre R$ 11.999 e R$ 30.999.

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Veja as datas de pré-venda

Ainda no evento, a marca da maçã revelou a data em que as pré-vendas dos aparelhos começam no Brasil. Confira a relação a seguir:

  • iPhone 18 Pro e Pro Max: 12 de setembro;
  • iPhone 18 Duo: 16 de outubro.

Vale ressaltar que a Apple ainda não apresentou o iPhone 18 e o iPhone 18 Plus no evento.

Novo iPhone 18 Pro
Novo iPhone 18 Pro - Foto: Divulgação

Conforme rumores, os modelos mais básicos da nova geração da marca devem ser anunciados somente no início de 2027.

Quando vou receber meu iPhone 18?

Mesmo que as pré-vendas dos aparelhos comecem oficialmente no dia 12 de setembro, a Apple alerta que os iPhones 18 Pro e iPhone 18 Pro Max estarão disponíveis a todos somente a partir do dia 18 de setembro.

Já o primeiro aparelho dobrável da marca, o Duo, teve sua pré-venda anunciada para o dia 16 de outubro, mas estará disponível somente a partir do dia 23 de outubro.

Novo iPhone
Novo iPhone - Foto: Divulgação

Em resumo, mesmo que sejam comprados na pré-venda, os iPhones não serão vendidos a pronta-entrega neste primeiro momento.

Veja as novidades dos iPhones 18

iPhone Duo (primeiro modelo dobrável)

  • Design e Telas: Possui um formato de passaporte com duas telas OLED, uma externa de 5,4” e uma interna de 7,6”.
  • Bateria: utiliza dois componentes que trabalham juntos para oferecer até 44 horas de autonomia.
  • Câmeras: equipado com uma câmera principal de 48 MP, um sensor secundário de 12 MP (zoom óptico de 2x) e uma frontal de 12 MP localizada na tela externa.
  • Cores: lançado em tons sóbrios, especificamente branco e azul escuro.
iPhone Duo
iPhone Duo - Foto: Divulgação

iPhone 18 Pro e Pro Max

  • Desempenho: ambos utilizam o novo chip A20 Pro, com avanços em CPU, GPU e Neural Engine para maior agilidade.
  • Bateria: O modelo Pro promete 36 horas de duração, enquanto o Pro Max chega a 45 horas.
  • Novidades em Fotografia: Introdução de um sistema de abertura variável no sensor principal (semelhante a câmeras DSLR) e controles manuais para balanço de brancos e exposição.
  • Cores: disponíveis em preto, prata, azul e a nova cor “burgundy” (vermelho escuro).
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro - Foto: Divulgação

Tecnologia e Software

  • Processador A20 Pro: estreia como o chip mais rápido já integrado em um smartphone.
  • iOS 27: Traz inovações para a Siri, que estarão disponíveis em português a partir de outubro.

Preços dos novos iPhone 18

Como os modelos revelados representam a linha premium da Apple, os valores são mais altos e variam de acordo com a quantidade de armazenamento de cada versão.

Neste ano, os modelos mais “simples” custam a partir de R$ 11.999, com o iPhone 18 Pro Max chegando a até R$ 21.999.

Já o primeiro dobrável da marca, o iPhone Duo, chega custando R$ 21.999. Veja a relação abaixo:

Preço do iPhone 18 Pro

  • iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999.
  • iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499.
  • iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499.
  • iPhone 18 Pro (2 TB): R$ 20.999.
Novo iPhone 18 Pro
Novo iPhone 18 Pro - Foto: Divulgação

Preço do iPhone 18 Pro Max

  • iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999.
  • iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499.
  • iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499.
  • iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999.
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quando o iPhone 18 Pro e Duo devem chegar ao Brasil
Foto: Divulgação

Preço do iPhone Duo

  • iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999.
  • iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499.
  • iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499
  • iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999.
Novo iPhone
Novo iPhone - Foto: Divulgação

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