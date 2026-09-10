Saiba quando o iPhone 18 Pro e Duo devem chegar ao Brasil

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Anunciados na última quarta-feira, 9, os iPhones 18 Pro, Pro Max e Duo, o primeiro celular dobrável da história da Apple, já têm as datas de pré-venda no Brasil definidas.

Os aparelhos foram apresentados durante o evento “Surpreendente e Brilhante” e chegam às lojas oficiais com preços entre R$ 11.999 e R$ 30.999.

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Veja as datas de pré-venda

Ainda no evento, a marca da maçã revelou a data em que as pré-vendas dos aparelhos começam no Brasil. Confira a relação a seguir:

iPhone 18 Pro e Pro Max: 12 de setembro;

iPhone 18 Duo: 16 de outubro.

Vale ressaltar que a Apple ainda não apresentou o iPhone 18 e o iPhone 18 Plus no evento.

Novo iPhone 18 Pro - Foto: Divulgação

Conforme rumores, os modelos mais básicos da nova geração da marca devem ser anunciados somente no início de 2027.

Quando vou receber meu iPhone 18?

Mesmo que as pré-vendas dos aparelhos comecem oficialmente no dia 12 de setembro, a Apple alerta que os iPhones 18 Pro e iPhone 18 Pro Max estarão disponíveis a todos somente a partir do dia 18 de setembro.

Já o primeiro aparelho dobrável da marca, o Duo, teve sua pré-venda anunciada para o dia 16 de outubro, mas estará disponível somente a partir do dia 23 de outubro.

Novo iPhone - Foto: Divulgação

Em resumo, mesmo que sejam comprados na pré-venda, os iPhones não serão vendidos a pronta-entrega neste primeiro momento.

Veja as novidades dos iPhones 18

iPhone Duo (primeiro modelo dobrável)

Design e Telas: Possui um formato de passaporte com duas telas OLED, uma externa de 5,4” e uma interna de 7,6”.

Possui um formato de passaporte com duas telas OLED, uma externa de 5,4” e uma interna de 7,6”. Bateria: utiliza dois componentes que trabalham juntos para oferecer até 44 horas de autonomia.

utiliza dois componentes que trabalham juntos para oferecer até 44 horas de autonomia. Câmeras: equipado com uma câmera principal de 48 MP, um sensor secundário de 12 MP (zoom óptico de 2x) e uma frontal de 12 MP localizada na tela externa.

equipado com uma câmera principal de 48 MP, um sensor secundário de 12 MP (zoom óptico de 2x) e uma frontal de 12 MP localizada na tela externa. Cores: lançado em tons sóbrios, especificamente branco e azul escuro.

iPhone Duo - Foto: Divulgação

iPhone 18 Pro e Pro Max

Desempenho : ambos utilizam o novo chip A20 Pro, com avanços em CPU, GPU e Neural Engine para maior agilidade.

: ambos utilizam o novo chip A20 Pro, com avanços em CPU, GPU e Neural Engine para maior agilidade. Bateria : O modelo Pro promete 36 horas de duração, enquanto o Pro Max chega a 45 horas.

: O modelo Pro promete 36 horas de duração, enquanto o Pro Max chega a 45 horas. Novidades em Fotografia : Introdução de um sistema de abertura variável no sensor principal (semelhante a câmeras DSLR) e controles manuais para balanço de brancos e exposição.

: Introdução de um sistema de abertura variável no sensor principal (semelhante a câmeras DSLR) e controles manuais para balanço de brancos e exposição. Cores : disponíveis em preto, prata, azul e a nova cor “burgundy” (vermelho escuro).

iPhone 18 Pro - Foto: Divulgação

Tecnologia e Software

Processador A20 Pro : estreia como o chip mais rápido já integrado em um smartphone.

: estreia como o chip mais rápido já integrado em um smartphone. iOS 27: Traz inovações para a Siri, que estarão disponíveis em português a partir de outubro.

Preços dos novos iPhone 18

Como os modelos revelados representam a linha premium da Apple, os valores são mais altos e variam de acordo com a quantidade de armazenamento de cada versão.

Neste ano, os modelos mais “simples” custam a partir de R$ 11.999, com o iPhone 18 Pro Max chegando a até R$ 21.999.

Já o primeiro dobrável da marca, o iPhone Duo, chega custando R$ 21.999. Veja a relação abaixo:

Preço do iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999.

R$ 11.999. iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499.

R$ 13.499. iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499.

R$ 16.499. iPhone 18 Pro (2 TB): R$ 20.999.

Novo iPhone 18 Pro - Foto: Divulgação

Preço do iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999.

R$ 12.999. iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499.

R$ 14.499. iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499.

R$ 17.499. iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999.

Foto: Divulgação

Preço do iPhone Duo

iPhone Duo (256 GB) : R$ 21.999.

: R$ 21.999. iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499.

R$ 23.499. iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499

R$ 26.499 iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999.