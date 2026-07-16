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Startup baiana usa tecnologia para aumentar impacto social de ONGs

A plataforma reúne uma série de ferramentas gratuitas para fortalecer a atuação das organizações

Redação
Por Redação
A startup está sediada no Hub Salvador,
A startup está sediada no Hub Salvador, - Foto: Divulgação

A startup baiana Umbu Solidária encontrou na tecnologia uma forma para ampliar o alcance e impacto de instituições que promovem impacto social e ambiental. A startup sediada no Hub Salvador, espaço gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador, criou uma plataforma que simplifica o fluxo de doações, voluntariado e parcerias.

Segundo Marcelo Reis, Diretor Comercial e de Conexões da Umbu Solidário, a startup coloca à disposição das Organizações Não Governamentais (ONGs) um ecossistema digital completo e gratuito para fortalecer suas atuações.

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“A Umbu Solidário nasceu de uma inquietação da Agência Umbu Digital. Os fundadores perceberam que a responsabilidade social não deve ser vista como mera caridade, mas como um papel sistêmico e uma obrigação de todos que vivem em comunidade”, conta.

De que forma a startup atua?

A plataforma reúne uma série de ferramentas gratuitas para fortalecer a atuação das organizações sociais. Entre os serviços oferecidos estão:

  • Criação de uma página personalizada para ampliar a presença digital das ONGs;
  • Intermediação de doações online;
  • Realização de campanhas de financiamento coletivo (crowdfunding);
  • Sistema de gestão de voluntários, que permite divulgar demandas por materiais, serviços, tempo ou recursos financeiros.

A startup também oferece o programa de apadrinhamento corporativo, no qual empresas podem contribuir com doações recorrentes para as instituições parceiras.

“A Liga do Bem, que promove ações de saúde, educação e saneamento em Salvador e no sertão baiano, a ACCABEM, de Lauro de Freitas, voltada ao acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade, a Abraço Microcefalia, que oferece atendimento multidisciplinar gratuito a crianças e suas famílias em Salvador, e a Feira de Santana Invisível, que atua na defesa dos direitos e no acolhimento de pessoas em situação de rua e comunidades vulneráveis são algumas das ONGs que fazem parte do ecossistema”, disse Marcelo Reis.

As Organizações interessadas em participar do ecossistema devem acessar o site oficial e preencher o formulário de contato/cadastro com os dados institucionais e as principais demandas da ONG. Empresas tradicionais que desejem conhecer o trabalho desenvolvido e participar na condição de “Anjo” podem contatar a startup através dos seus canais oficiais

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Bahia economia tecnologia

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