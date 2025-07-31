Veja as 40 profissões mais ameaçadas pela IA, segundo a Microsoft

Telemarketing é uma das profissões apontadas como ameaçadas - Foto: Freepik

Um estudo conduzido por pesquisadores da Microsoft revelou quais profissões devem ser mais ou menos impactadas pela inteligência artificial (IA) nos próximos anos.

A pesquisa da empresa analisou cerca de 200 mil interações entre usuários e o Copilot, o chatbot da gigante da tecnologia, para entender quais tarefas humanas estão sendo ameaçadas pelas novas ferramentas digitais.

Profissões sob risco no mundo

Segundo os dados coletados, as ocupações mais vulneráveis à IA são aquelas baseadas em comunicação, análise de informações e geração de conteúdo. Intérpretes, tradutores, redatores, jornalistas e professores universitários de Negócios aparecem no topo da lista de 40 profissões mais afetadas.

Esses trabalhos geralmente envolvem habilidades cognitivas que a IA está aprendendo a simular com cada vez mais precisão, como redigir textos, traduzir documentos, responder dúvidas e organizar dados.

Outros exemplos incluem comissários de bordo, locutores de rádio, representantes de vendas e operadores de telefonia, todos dependentes de interações verbais e tarefas que já podem ser automatizadas em alguma medida.

Trabalhos manuais resistem

Já as profissões menos impactadas pela IA envolvem, em sua maioria, tarefas físicas, operações técnicas específicas e atividades com forte componente manual ou humano. É o caso de lavadores de louça, técnicos de enfermagem, massoterapeutas e trabalhadores da construção civil, como aplicadores de cimento, telhadores e operadores de empilhadeira.

Essas funções exigem presença física, contato direto com pessoas ou ambientes, e tomada de decisões em tempo real com base em variáveis que a IA ainda não consegue replicar com eficácia.

Massoterapeutas sofrem menos impactados da IA | Foto: Freepik

Além disso, trabalhos ligados à manutenção industrial, saúde manual e operação de máquinas pesadas também aparecem como menos suscetíveis à substituição por IA.

As 40 profissões mais impactadas pela IA

Intérpretes e tradutores

Historiadores

Comissários de bordo

Representantes de vendas de serviços

Redatores e autores

Atendentes de suporte ao cliente

Programadores de CNC

Operadores de telefonia

Agentes de bilhetes e balcão de viagens

Locutores e DJs de rádio

Escriturários de corretagem

Educadores em gestão agrícola e doméstica

Telemarketing

Concierges

Cientistas políticos

Analistas de notícias, repórteres, jornalistas

Matemáticos

Redatores técnicos

Revisores e editores de texto

Host e hostesses

Editores

Professores universitários de Negócios

Especialistas em relações públicas

Demonstradores e promotores de produtos

Agentes de vendas de publicidade

Escriturários de novas contas

Assistentes estatísticos

Balconistas de atendimento e aluguel

Cientistas de dados

Consultores financeiros pessoais

Arquivistas

Professores de Economia

Desenvolvedores web

Analistas de gestão

Geógrafos

Modelos

Analistas de pesquisa de mercado

Operadores de telecomunicações de segurança pública

Operadores de PABX

Professores de Biblioteconomia

As 40 profissões menos impactadas pela IA

Operadores de dragas

Operadores de pontes e eclusas

Operadores de estações e sistemas de tratamento de água

Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição

Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos

Operadores de bate-estacas

Lixadores e acabadores de pisos

Auxiliares de enfermagem

Operadores de barcos a motor

Operadores de equipamentos de extração de madeira

Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação

Empregados domésticos e faxineiros

Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás

Técnicos em telhados

Operadores de compressores e bombas de gás

Auxiliares de técnicos em telhados

Fabricantes de pneus

Assistentes cirúrgicos

Massoterapeutas

Técnicos em oftalmologia

Operadores de empilhadeiras e tratores industriais

Supervisores de bombeiros

Aplicadores de cimento e acabadores de concreto

Lavadores de louça

Alimentadores de removedores de máquinas

Operadores de máquinas de envasamento e embalagem

Preparadores de equipamentos médicos

Trabalhadores de manutenção de rodovias

Auxiliares de produção

Protético dentário

Reparadores e trocadores de pneus

Engenheiros de navios

Instaladores e reparadores de vidros automotivos

Cirurgiões Bucomaxilofaciais

Operadores de plantas e sistemas diversos

Embalsamadores

Auxiliares de pintores, gesseiros e afins

Trabalhadores de remoção de materiais perigosos

Técnicos de enfermagem

Flebotomistas

Como o estudo foi feito

O levantamento analisou os pedidos feitos ao Copilot, a IA da Microsoft, por usuários que buscavam auxílio em tarefas variadas, de traduções e resumos a elaboração de textos e relatórios.

Ao cruzar essas informações com descrições ocupacionais, os pesquisadores identificaram padrões de sobreposição entre o que a IA já consegue fazer e o que as pessoas estão delegando às máquinas.

O estudo não prevê extinções de cargos, nem garante segurança total a nenhuma profissão.