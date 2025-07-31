MUDANÇA NO MERCADO
Veja as 40 profissões mais ameaçadas pela IA, segundo a Microsoft
Pesquisa também aponta as 40 profissões que sofrem menos riscos com o crescimento da inteligência artificial
Por Luiz Almeida
Um estudo conduzido por pesquisadores da Microsoft revelou quais profissões devem ser mais ou menos impactadas pela inteligência artificial (IA) nos próximos anos.
A pesquisa da empresa analisou cerca de 200 mil interações entre usuários e o Copilot, o chatbot da gigante da tecnologia, para entender quais tarefas humanas estão sendo ameaçadas pelas novas ferramentas digitais.
Profissões sob risco no mundo
Segundo os dados coletados, as ocupações mais vulneráveis à IA são aquelas baseadas em comunicação, análise de informações e geração de conteúdo. Intérpretes, tradutores, redatores, jornalistas e professores universitários de Negócios aparecem no topo da lista de 40 profissões mais afetadas.
Esses trabalhos geralmente envolvem habilidades cognitivas que a IA está aprendendo a simular com cada vez mais precisão, como redigir textos, traduzir documentos, responder dúvidas e organizar dados.
Leia Também:
Outros exemplos incluem comissários de bordo, locutores de rádio, representantes de vendas e operadores de telefonia, todos dependentes de interações verbais e tarefas que já podem ser automatizadas em alguma medida.
Trabalhos manuais resistem
Já as profissões menos impactadas pela IA envolvem, em sua maioria, tarefas físicas, operações técnicas específicas e atividades com forte componente manual ou humano. É o caso de lavadores de louça, técnicos de enfermagem, massoterapeutas e trabalhadores da construção civil, como aplicadores de cimento, telhadores e operadores de empilhadeira.
Essas funções exigem presença física, contato direto com pessoas ou ambientes, e tomada de decisões em tempo real com base em variáveis que a IA ainda não consegue replicar com eficácia.
Além disso, trabalhos ligados à manutenção industrial, saúde manual e operação de máquinas pesadas também aparecem como menos suscetíveis à substituição por IA.
As 40 profissões mais impactadas pela IA
- Intérpretes e tradutores
- Historiadores
- Comissários de bordo
- Representantes de vendas de serviços
- Redatores e autores
- Atendentes de suporte ao cliente
- Programadores de CNC
- Operadores de telefonia
- Agentes de bilhetes e balcão de viagens
- Locutores e DJs de rádio
- Escriturários de corretagem
- Educadores em gestão agrícola e doméstica
- Telemarketing
- Concierges
- Cientistas políticos
- Analistas de notícias, repórteres, jornalistas
- Matemáticos
- Redatores técnicos
- Revisores e editores de texto
- Host e hostesses
- Editores
- Professores universitários de Negócios
- Especialistas em relações públicas
- Demonstradores e promotores de produtos
- Agentes de vendas de publicidade
- Escriturários de novas contas
- Assistentes estatísticos
- Balconistas de atendimento e aluguel
- Cientistas de dados
- Consultores financeiros pessoais
- Arquivistas
- Professores de Economia
- Desenvolvedores web
- Analistas de gestão
- Geógrafos
- Modelos
- Analistas de pesquisa de mercado
- Operadores de telecomunicações de segurança pública
- Operadores de PABX
- Professores de Biblioteconomia
As 40 profissões menos impactadas pela IA
- Operadores de dragas
- Operadores de pontes e eclusas
- Operadores de estações e sistemas de tratamento de água
- Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição
- Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos
- Operadores de bate-estacas
- Lixadores e acabadores de pisos
- Auxiliares de enfermagem
- Operadores de barcos a motor
- Operadores de equipamentos de extração de madeira
- Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação
- Empregados domésticos e faxineiros
- Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás
- Técnicos em telhados
- Operadores de compressores e bombas de gás
- Auxiliares de técnicos em telhados
- Fabricantes de pneus
- Assistentes cirúrgicos
- Massoterapeutas
- Técnicos em oftalmologia
- Operadores de empilhadeiras e tratores industriais
- Supervisores de bombeiros
- Aplicadores de cimento e acabadores de concreto
- Lavadores de louça
- Alimentadores de removedores de máquinas
- Operadores de máquinas de envasamento e embalagem
- Preparadores de equipamentos médicos
- Trabalhadores de manutenção de rodovias
- Auxiliares de produção
- Protético dentário
- Reparadores e trocadores de pneus
- Engenheiros de navios
- Instaladores e reparadores de vidros automotivos
- Cirurgiões Bucomaxilofaciais
- Operadores de plantas e sistemas diversos
- Embalsamadores
- Auxiliares de pintores, gesseiros e afins
- Trabalhadores de remoção de materiais perigosos
- Técnicos de enfermagem
- Flebotomistas
Como o estudo foi feito
O levantamento analisou os pedidos feitos ao Copilot, a IA da Microsoft, por usuários que buscavam auxílio em tarefas variadas, de traduções e resumos a elaboração de textos e relatórios.
Ao cruzar essas informações com descrições ocupacionais, os pesquisadores identificaram padrões de sobreposição entre o que a IA já consegue fazer e o que as pessoas estão delegando às máquinas.
O estudo não prevê extinções de cargos, nem garante segurança total a nenhuma profissão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes