MUDANÇA NO MERCADO

Veja as 40 profissões mais ameaçadas pela IA, segundo a Microsoft

Pesquisa também aponta as 40 profissões que sofrem menos riscos com o crescimento da inteligência artificial

Por Luiz Almeida

31/07/2025 - 18:42 h
Telemarketing é uma das profissões apontadas como ameaçadas
Telemarketing é uma das profissões apontadas como ameaçadas

Um estudo conduzido por pesquisadores da Microsoft revelou quais profissões devem ser mais ou menos impactadas pela inteligência artificial (IA) nos próximos anos.

A pesquisa da empresa analisou cerca de 200 mil interações entre usuários e o Copilot, o chatbot da gigante da tecnologia, para entender quais tarefas humanas estão sendo ameaçadas pelas novas ferramentas digitais.

Profissões sob risco no mundo

Segundo os dados coletados, as ocupações mais vulneráveis à IA são aquelas baseadas em comunicação, análise de informações e geração de conteúdo. Intérpretes, tradutores, redatores, jornalistas e professores universitários de Negócios aparecem no topo da lista de 40 profissões mais afetadas.

Esses trabalhos geralmente envolvem habilidades cognitivas que a IA está aprendendo a simular com cada vez mais precisão, como redigir textos, traduzir documentos, responder dúvidas e organizar dados.

Leia Também:

IA ameaça 92 milhões de empregos; veja os que sobrevivem
Essas 2 profissões vão sumir do mapa em 6 meses por causa da IA
As 5 profissões home office com salários acima de R$ 8 mil em 2025

Outros exemplos incluem comissários de bordo, locutores de rádio, representantes de vendas e operadores de telefonia, todos dependentes de interações verbais e tarefas que já podem ser automatizadas em alguma medida.

Trabalhos manuais resistem

Já as profissões menos impactadas pela IA envolvem, em sua maioria, tarefas físicas, operações técnicas específicas e atividades com forte componente manual ou humano. É o caso de lavadores de louça, técnicos de enfermagem, massoterapeutas e trabalhadores da construção civil, como aplicadores de cimento, telhadores e operadores de empilhadeira.

Essas funções exigem presença física, contato direto com pessoas ou ambientes, e tomada de decisões em tempo real com base em variáveis que a IA ainda não consegue replicar com eficácia.

Massoterapeutas sofrem menos impactados da IA
Massoterapeutas sofrem menos impactados da IA

Além disso, trabalhos ligados à manutenção industrial, saúde manual e operação de máquinas pesadas também aparecem como menos suscetíveis à substituição por IA.

As 40 profissões mais impactadas pela IA

  • Intérpretes e tradutores
  • Historiadores
  • Comissários de bordo
  • Representantes de vendas de serviços
  • Redatores e autores
  • Atendentes de suporte ao cliente
  • Programadores de CNC
  • Operadores de telefonia
  • Agentes de bilhetes e balcão de viagens
  • Locutores e DJs de rádio
  • Escriturários de corretagem
  • Educadores em gestão agrícola e doméstica
  • Telemarketing
  • Concierges
  • Cientistas políticos
  • Analistas de notícias, repórteres, jornalistas
  • Matemáticos
  • Redatores técnicos
  • Revisores e editores de texto
  • Host e hostesses
  • Editores
  • Professores universitários de Negócios
  • Especialistas em relações públicas
  • Demonstradores e promotores de produtos
  • Agentes de vendas de publicidade
  • Escriturários de novas contas
  • Assistentes estatísticos
  • Balconistas de atendimento e aluguel
  • Cientistas de dados
  • Consultores financeiros pessoais
  • Arquivistas
  • Professores de Economia
  • Desenvolvedores web
  • Analistas de gestão
  • Geógrafos
  • Modelos
  • Analistas de pesquisa de mercado
  • Operadores de telecomunicações de segurança pública
  • Operadores de PABX
  • Professores de Biblioteconomia

As 40 profissões menos impactadas pela IA

  • Operadores de dragas
  • Operadores de pontes e eclusas
  • Operadores de estações e sistemas de tratamento de água
  • Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição
  • Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos
  • Operadores de bate-estacas
  • Lixadores e acabadores de pisos
  • Auxiliares de enfermagem
  • Operadores de barcos a motor
  • Operadores de equipamentos de extração de madeira
  • Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação
  • Empregados domésticos e faxineiros
  • Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás
  • Técnicos em telhados
  • Operadores de compressores e bombas de gás
  • Auxiliares de técnicos em telhados
  • Fabricantes de pneus
  • Assistentes cirúrgicos
  • Massoterapeutas
  • Técnicos em oftalmologia
  • Operadores de empilhadeiras e tratores industriais
  • Supervisores de bombeiros
  • Aplicadores de cimento e acabadores de concreto
  • Lavadores de louça
  • Alimentadores de removedores de máquinas
  • Operadores de máquinas de envasamento e embalagem
  • Preparadores de equipamentos médicos
  • Trabalhadores de manutenção de rodovias
  • Auxiliares de produção
  • Protético dentário
  • Reparadores e trocadores de pneus
  • Engenheiros de navios
  • Instaladores e reparadores de vidros automotivos
  • Cirurgiões Bucomaxilofaciais
  • Operadores de plantas e sistemas diversos
  • Embalsamadores
  • Auxiliares de pintores, gesseiros e afins
  • Trabalhadores de remoção de materiais perigosos
  • Técnicos de enfermagem
  • Flebotomistas

Como o estudo foi feito

O levantamento analisou os pedidos feitos ao Copilot, a IA da Microsoft, por usuários que buscavam auxílio em tarefas variadas, de traduções e resumos a elaboração de textos e relatórios.

Ao cruzar essas informações com descrições ocupacionais, os pesquisadores identificaram padrões de sobreposição entre o que a IA já consegue fazer e o que as pessoas estão delegando às máquinas.

O estudo não prevê extinções de cargos, nem garante segurança total a nenhuma profissão.

x