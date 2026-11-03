WhatsApp caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (03/11)

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O WhatsApp apresentou instabilidade na manhã desta terça-feira, 3. Os relatos foram feitos por usuários da plataforma de mensagens da Meta e abordam dificuldades no envio de textos. Aparece uma mensagem de erro sendo exibida na versão web.

O último registro no Downdetector, plataforma que aponta se serviços estão fora do ar com base em relatos de usuários em tempo real, de 9h38 desta manhã, aponta mais de 900 registros de falhas. O número caiu por volta de 9h52, quando haviam cerca de 300 registros.

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Aparece uma mensagem de erro sendo exibida na versão web. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os problemas mais relatados na plataforma são no website, seguidos por envio de mensagens geral e aplicativo celular.

Ainda não há uma posição da Meta sobre o que causou a falha, nem quando o serviço será normalizado.