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Xbox libera nova forma de jogar no Brasil por R$ 6,90; saiba como

Proposta atende usuários que jogam com menor frequência

Gustavo Nascimento
Por
Imagem ilustrativa da imagem Xbox libera nova forma de jogar no Brasil por R$ 6,90; saiba como
Foto: JAKUB ZERDZICKI | PEXELS

O Xbox Cloud Gaming, serviço que permite jogar games de console e PC diretamente pela internet, ganhou uma nova forma de acesso, de acordo com a Microsoft. A partir de agora, é possível comprar horas para jogar pela nuvem, sem a necessidade de manter uma assinatura do Game Pass.

A modalidade chegou primeiro aos participantes do Xbox Insider, programa que permite experimentar recursos antes do lançamento, com preços promocionais a partir de R$ 6,90 no Brasil.

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O formato permite contratar um período de uso do serviço de streaming, tecnologia que transmite os jogos pela internet sem exigir instalação no aparelho.

A proposta atende quem joga com menor frequência e prefere comprar horas a pagar uma mensalidade, modelo também adotado por serviços como o NVIDIA GeForce NOW.

Valor dos pacotes de horas do Xbox Cloud Gaming?

Nesta etapa dos testes, a empresa oferece três opções de pacotes de horas no mercado brasileiro:

  • 10 horas por R$ 6,90 — equivalente a R$ 0,69 por hora;
  • 25 horas por R$ 14,90 — cerca de R$ 0,60 por hora;
  • 50 horas por R$ 21,90 — cerca de R$ 0,44 por hora.

Ainda segundo a Microsoft, os valores são promocionais e podem mudar após o período de lançamento. A empresa também informou que o tempo adquirido não tem prazo de validade.

O acesso também prevê partidas sem anúncios, filas menores e transmissão em alta qualidade.

O que é possível jogar sem o Game Pass?

Apesar de dispensar a assinatura do Game Pass, a compra de horas não dá acesso automático ao catálogo oferecido nos planos do serviço. Para executar um título pago pela nuvem, o usuário precisa possuir o jogo, que também deve ser compatível com a transmissão. Alguns jogos gratuitos selecionados podem ser acessados.

A Microsoft também oferece uma opção gratuita com publicidade para quem deseja experimentar o serviço sem assinatura.

Por enquanto, a novidade está restrita aos participantes do programa de testes, e a previsão divulgada é ampliar o acesso em novembro, mas a disponibilidade para os demais usuários depende do cronograma da empresa.

Assinaturas terão limites de uso na nuvem

O teste dos pacotes ocorre após o anúncio de mudanças no tempo de utilização do Xbox Cloud Gaming incluído nas assinaturas. A partir de novembro de 2026, os limites mensais previstos são de 15 horas no Ultimate, dez horas no Premium e cinco horas no Essential.

Parte dos assinantes atuais, entre eles usuários brasileiros, recebeu comunicados com uma exceção: os limites não seriam aplicados enquanto a renovação automática da assinatura permanecesse ativa.

De acordo com essas mensagens, as restrições valeriam para novas contratações nos mercados contemplados pela exceção. Quem cancelar o plano e voltar a assinar poderá ficar sujeito aos limites atualizados.

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Microsoft Xbox

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