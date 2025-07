Afonso vira o 'cão' e arranca a máscara de Fátima sem pena em Vale Tudo

Maria de Fátima é escorraçada em Vale Tudo - Foto: Reprodução | Globo

A novela Vale Tudo promete um dos momentos mais eletrizantes de sua atual fase no dia 21 de agosto. Maria de Fátima (Bella Campos) finalmente terá sua máscara arrancada de forma humilhante, depois de conseguir dar o golpe para se casar com Afonso (Humberto Carrão).

O estopim será quando Sardinha (Lucas Leto) resolver abrir o jogo e expor todas as armações da vilã, inclusive o caso extraconjugal com César (Cauã Reymond). A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV.

Tudo começa com Sardinha reunindo provas contra Fátima, incluindo o episódio em que ela sabotou Solange (Alice Wegmann), ao se livrar de documentos importantes para impedir que a rival viajasse com Afonso.

No entanto, o maior golpe para o bilionário vem ao descobrir que Fátima jamais encerrou seu relacionamento com César. Sardinha entrega até o endereço do flat onde os dois se encontram em segredo.

Afonso pega Fátima no flagra em Vale Tudo

Desconfiado, Afonso decide investigar por conta própria. Entre as coisas de Fátima, ele encontra uma conta do Apart Píer Village e resolve ir até o local.

Ao chegar, a cena é devastadora: César surge seminu abrindo a porta, enquanto Fátima tenta, em vão, se esconder sob os lençóis. "Fátima… Você me enganou esse tempo todo?", pergunta o empresário, em choque.

Sem controlar a raiva, Afonso parte para cima do rival e desfere um soco certeiro. César tenta amenizar: "Eu não transo violência". O bilionário rebate furioso: "Não transa violência, mas transa com a minha mulher?".

Fátima tenta argumentar, mas é cortada por um grito: "Cala a boca!". Ele então deixa o local, abandonando a esposa ao lado do amante.

Fátima se humilha

De volta à mansão, Fátima ainda implora por uma conversa, mas se depara com o questionamento que não queria ouvir: "Esse filho que você está esperando é meu?".

Pressionada, ela admite: "Pode ser seu, mas também pode ser do César". Sem mais defesas, acaba confessando que só se casou com ele por puro interesse.