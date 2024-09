Amiga de Datena, Catia Fonseca toma atitude na Band sobre cadeirada

Catia Fonseca se manifestou após polêmica de Datena - Foto: Divulgação | Band

Catia Fonseca surpreendeu ao se manifestar sobre a polêmica envolvendo o amigo José Luiz Datena, que deu uma cadeirada em Pablo Marçal, durante o debate realizado na TV Cultura.

Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora do Melhor da Tarde, da Band, justificou o silêncio que tem feito sobre a confusão envolvendo o seu ex-colega de emissora. A famosa não comentou a performance e, em seguida, sinalizou: "Vocês devem estar perguntando: 'Vocês não vão falar do debate?'".

"A gente tem a opinião da gente, a gente tem a visão da gente, e a gente também tem discernimento. Só que a gente tem uma lei nessa época de eleição", afirmou Catia Fonseca.

Ela destacou que o Melhor da Tarde não é um programa jornalístico e, por isso, a cadeirada de Datena em Pablo Marçal não é noticiada como um fato.

"Só que nós somos do Entretenimento, quando a gente fala aqui sobre um crime, enfim, a gente dá a opinião sobre um assunto", disse a contratada da Band.

Catia Fonseca resumiu: "Mas, no momento eleitoral, não é permitido no Entretenimento que seus apresentadores e colaboradores falem sobre o que acharam de determinado candidato A, B, C, D ou E. É por isso que a gente não tá falando, porque a gente não pode falar".

"Mas a gente tem as nossas opiniões, eu nem perguntei as opiniões deles, mas eu sei que todos aqui são bem fortes de opinião, talvez a gente até divergisse, como acontece sempre entre nós, mas a gente se respeita sempre", falou.

A apresentadora completou: "É por isso que não estamos falando nada! Mas a gente assistiu, e a gente tem as nossas opiniões, que não podem ser colocadas em função de lei. Um crachá bate o outro, e o crachá da Justiça bate qualquer crachá".