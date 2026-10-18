Amigos e familiares lamentam a morte da ex-Rebelde, Lua Blanco

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Amigos e familiares da atriz Lua Blanco, conhecida por seu papel na novela Rebeldes Brasil, lamentaram sua morte, aos 39 anos, vítima de um câncer não foi divulgado pela família.

Um dos primeiros comentários da publicação que anunciou a morte da atriz foram das amigas e colegas de profissão Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak. Elas disseram "recebam todo o meu amor" e "Que Deus a receba com o seu amor misericordioso. E que pegue cada um de vcs na palma da mão", respectivamente.

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A pouco, Sophia publicou em sua página um texto muito emocionado e fotos das duas no período de gravação da novela Rebeldes.

A irmã de Lua, Ana Terra Blanco, também compartilhou em seu story do Instagram: "A vida é um sopro. Te amo irmã, você segue em nós pra sempre"

Ela vive em nossos corações. Ela está em paz. Obrigada pelas mensagens de carinho. A Lua era muito amada

Outros famosos que também lamentaram

A morte da atriz e cantora provocou comoção entre artistas que prestaram homenagens demonstrando incredulidade diante da notícia.

Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli também lamentou o ocorrido e manifestou apoio aos familiares e amigos da atriz. Ele ainda recordou a participação de Lua no Domingo Legal, em julho deste ano.

“Ela esteve recentemente aqui no programa, em julho, há poucos meses. Ela não externou nada, não me disse nada. Então, ficam aqui os meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Que a Lua descanse em paz”, declarou.

Beni Falcone

O ator comentou “Não tô acreditando”



Arthur Aguiar

Arthur Aguiar, que além de trabalhar com Lua Blanco, também foi namorado da atriz, escreveu incrédulo: “Sem acreditar nessa notícia”.

Mais comentários

Giovanna Lancellotti escreveu: “Todo amor”. Bruno Gissoni foi outro que deixou uma mensagem: “Meus sentimentos”.

Alice Wegmann mostrou não acreditar: “Dani! Inacreditável, sinto muito, meu abraço muuuito apertado em todos vocês”.

Marcos Veras lamentou: “Meu abraço apertado em você Estrela. E em toda a família. Força”. Pedro Cassiano disse "Fiquei sem palavras. Que notícia triste. Todo meu amor e sentimento a toda família". Micael disse "Meus sentimentos!".