Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

TELEVISÃO

Relembre os papéis marcantes da atriz Lua Blanco, ex-Rebelde

Artista morreu neste domingo após meses de luta contra o câncer

Alice Paulilo
Por
Lua Blanco morreu aos 39 anos, neste domingo, 18.
Lua Blanco morreu aos 39 anos, neste domingo, 18. - Foto: Reprodução

Sem dúvidas pensar em Lua Blanco é pensar em Roberta Messi, personagem da novela Rebelde Brasil, da TV Record. A atriz foi uma das protagonistas do secesso que repercutiu em uma turnê nacional com mais de 60 apresentações.

Lua Maria Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo, e cresceu em uma família ligada à música e às artes. Filha do músico Billy Blanco Jr., ela é neta do compositor Billy Blanco, conhecido por suas grandes contribuições à bossa nova. Lua Blanco foi criada ao lado dos cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Sua carreira artística começou ainda na juventude, com participações em peças de teatro e projetos musicais ao lado dos irmãos. Antes de ganhar projeção nacional na televisão, ela integrou a banda Lágrima Flor, na qual atuava como vocalista e compositora e em 2004, participou do álbum É Natal com a Família Blanco, também como cantora e compositora.

A ex-Rebelde, cantora e atriz, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18. A artista lutava contra um câncer e informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

Carreira artística de Lua Blanco

  • 2007 - Teatro: participou da montagem Romeu e Isolda, um dos primeiros trabalhos de sua trajetória nos palcos.
  • 2008 - Teatro e televisão: integrou o espetáculo Confissões de Adolescente e estreou na TV Globo como Bia, na novela Três Irmãs.
  • 2009 - Televisão e musical: interpretou Joe em Malhação e viveu Mariana no musical O Despertar da Primavera.
  • 2010 - Apresentação: comandou o programa infantil TV Globinho e participou do humorístico Aventuras do Didi.
  • 2011 - Cinema: interpretou Taila no filme Teus Olhos Meus, marcando sua estreia nas telas de cinema.
  • 2011: ganhou projeção nacional como Roberta Messi na novela Rebelde, da Record TV. O sucesso da produção também deu origem à banda Rebeldes, que realizou turnês pelo Brasil.
Lua Blanco iniciou a carreira artística muito jovem ainda por influência da família
Lua Blanco iniciou a carreira artística muito jovem ainda por influência da família - Foto: Divulgação/Record
  • 2013 a 2014 - Televisão: interpretou Silvia de Almeida, conhecida como Silvinha, na novela Pecado Mortal, da Record TV.
  • A partir de 2015 - Internet e música: passou a produzir conteúdos digitais e a investir em projetos musicais próprios.
  • 2017 - Televisão: retornou à TV Globo como Anita, na novela A Força do Querer.

Leia Também:

TELEVISÃO

Morre a ex-Rebelde Lua Blanco, aos 39 anos, após luta contra câncer
Morre a ex-Rebelde Lua Blanco, aos 39 anos, após luta contra câncer imagem

NOVELA

Marca famosa patrocina time fictício de 'Avenida Brasil 2'
Marca famosa patrocina time fictício de 'Avenida Brasil 2' imagem

POLÊMICA

Globo demite profissional de alta escalão após vazamento de conversas com Vorcaro
Globo demite profissional de alta escalão após vazamento de conversas com Vorcaro imagem
  • 2018 - Reality show musical: participou da segunda edição do programa Popstar.
  • 2022 a 2023 - Projeto musical: lançou o projeto Lua Blanco e a Órbita, com as faixas Lunática, Ready-Set-Go, A Virada e Melt Your Heart.
  • 2026 - Cinema: The Fox Sisters aparece entre os trabalhos mais recentes listados, com previsão de lançamento para esse ano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

televisão

Relacionadas

Mais lidas