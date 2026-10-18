Relembre os papéis marcantes da atriz Lua Blanco, ex-Rebelde

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Sem dúvidas pensar em Lua Blanco é pensar em Roberta Messi, personagem da novela Rebelde Brasil, da TV Record. A atriz foi uma das protagonistas do secesso que repercutiu em uma turnê nacional com mais de 60 apresentações.

Lua Maria Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo, e cresceu em uma família ligada à música e às artes. Filha do músico Billy Blanco Jr., ela é neta do compositor Billy Blanco, conhecido por suas grandes contribuições à bossa nova. Lua Blanco foi criada ao lado dos cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco.

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Sua carreira artística começou ainda na juventude, com participações em peças de teatro e projetos musicais ao lado dos irmãos. Antes de ganhar projeção nacional na televisão, ela integrou a banda Lágrima Flor, na qual atuava como vocalista e compositora e em 2004, participou do álbum É Natal com a Família Blanco, também como cantora e compositora.

A ex-Rebelde, cantora e atriz, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18. A artista lutava contra um câncer e informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

Carreira artística de Lua Blanco

2007 - Teatro: participou da montagem Romeu e Isolda, um dos primeiros trabalhos de sua trajetória nos palcos.

participou da montagem Romeu e Isolda, um dos primeiros trabalhos de sua trajetória nos palcos. 2008 - Teatro e televisão: integrou o espetáculo Confissões de Adolescente e estreou na TV Globo como Bia, na novela Três Irmãs.

integrou o espetáculo Confissões de Adolescente e estreou na TV Globo como Bia, na novela Três Irmãs. 2009 - Televisão e musical: interpretou Joe em Malhação e viveu Mariana no musical O Despertar da Primavera.

interpretou Joe em Malhação e viveu Mariana no musical O Despertar da Primavera. 2010 - Apresentação: comandou o programa infantil TV Globinho e participou do humorístico Aventuras do Didi.

comandou o programa infantil TV Globinho e participou do humorístico Aventuras do Didi. 2011 - Cinema: interpretou Taila no filme Teus Olhos Meus, marcando sua estreia nas telas de cinema.

2011: ganhou projeção nacional como Roberta Messi na novela Rebelde, da Record TV. O sucesso da produção também deu origem à banda Rebeldes, que realizou turnês pelo Brasil.

Lua Blanco iniciou a carreira artística muito jovem ainda por influência da família - Foto: Divulgação/Record

2013 a 2014 - Televisão: interpretou Silvia de Almeida, conhecida como Silvinha, na novela Pecado Mortal, da Record TV.

interpretou Silvia de Almeida, conhecida como Silvinha, na novela Pecado Mortal, da Record TV. A partir de 2015 - Internet e música: passou a produzir conteúdos digitais e a investir em projetos musicais próprios.

passou a produzir conteúdos digitais e a investir em projetos musicais próprios. 2017 - Televisão: retornou à TV Globo como Anita, na novela A Força do Querer.