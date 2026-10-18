TELEVISÃO
Relembre os papéis marcantes da atriz Lua Blanco, ex-Rebelde
Artista morreu neste domingo após meses de luta contra o câncer
Sem dúvidas pensar em Lua Blanco é pensar em Roberta Messi, personagem da novela Rebelde Brasil, da TV Record. A atriz foi uma das protagonistas do secesso que repercutiu em uma turnê nacional com mais de 60 apresentações.
Lua Maria Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo, e cresceu em uma família ligada à música e às artes. Filha do músico Billy Blanco Jr., ela é neta do compositor Billy Blanco, conhecido por suas grandes contribuições à bossa nova. Lua Blanco foi criada ao lado dos cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco.
Sua carreira artística começou ainda na juventude, com participações em peças de teatro e projetos musicais ao lado dos irmãos. Antes de ganhar projeção nacional na televisão, ela integrou a banda Lágrima Flor, na qual atuava como vocalista e compositora e em 2004, participou do álbum É Natal com a Família Blanco, também como cantora e compositora.
A ex-Rebelde, cantora e atriz, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18. A artista lutava contra um câncer e informação foi confirmada pela família nas redes sociais.
Carreira artística de Lua Blanco
- 2007 - Teatro: participou da montagem Romeu e Isolda, um dos primeiros trabalhos de sua trajetória nos palcos.
- 2008 - Teatro e televisão: integrou o espetáculo Confissões de Adolescente e estreou na TV Globo como Bia, na novela Três Irmãs.
- 2009 - Televisão e musical: interpretou Joe em Malhação e viveu Mariana no musical O Despertar da Primavera.
- 2010 - Apresentação: comandou o programa infantil TV Globinho e participou do humorístico Aventuras do Didi.
- 2011 - Cinema: interpretou Taila no filme Teus Olhos Meus, marcando sua estreia nas telas de cinema.
- 2011: ganhou projeção nacional como Roberta Messi na novela Rebelde, da Record TV. O sucesso da produção também deu origem à banda Rebeldes, que realizou turnês pelo Brasil.
- 2013 a 2014 - Televisão: interpretou Silvia de Almeida, conhecida como Silvinha, na novela Pecado Mortal, da Record TV.
- A partir de 2015 - Internet e música: passou a produzir conteúdos digitais e a investir em projetos musicais próprios.
- 2017 - Televisão: retornou à TV Globo como Anita, na novela A Força do Querer.
Leia Também:
- 2018 - Reality show musical: participou da segunda edição do programa Popstar.
- 2022 a 2023 - Projeto musical: lançou o projeto Lua Blanco e a Órbita, com as faixas Lunática, Ready-Set-Go, A Virada e Melt Your Heart.
- 2026 - Cinema: The Fox Sisters aparece entre os trabalhos mais recentes listados, com previsão de lançamento para esse ano.