Morre a ex-Rebelde Lua Blanco, aos 39 anos, após luta contra câncer

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A ex-Rebelde, cantora e atriz, Lua Blanco, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18. A artista lutava contra um câncer e informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

O irmão da atriz, Daniel Blanco, fez uma publicação a homenageando e falando que nos últimos meses de vida ela estava "completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos".

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“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, disse ele.

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco”, finalizou.

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