Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

TELEVISÃO

Morre a ex-Rebelde Lua Blanco, aos 39 anos, após luta contra câncer

Informação foi confirmada através da publicação do irmão da artista, Daniel Blanco

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
A ex-Rebelde, cantora e atriz, Lua Blanco, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18
A ex-Rebelde, cantora e atriz, Lua Blanco, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A ex-Rebelde, cantora e atriz, Lua Blanco, morreu aos 39 anos, neste domingo, 18. A artista lutava contra um câncer e informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

O irmão da atriz, Daniel Blanco, fez uma publicação a homenageando e falando que nos últimos meses de vida ela estava "completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos".

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, disse ele.

Leia Também:

NOVELA

Marca famosa patrocina time fictício de 'Avenida Brasil 2'
Marca famosa patrocina time fictício de 'Avenida Brasil 2' imagem

POLÊMICA

Globo demite profissional de alta escalão após vazamento de conversas com Vorcaro
Globo demite profissional de alta escalão após vazamento de conversas com Vorcaro imagem

ESPORTES

Sem dinheiro de bets, grande canal esportivo dá calote em funcionários
Sem dinheiro de bets, grande canal esportivo dá calote em funcionários imagem

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco”, finalizou.

Veja publicação

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Daniel Blanco (@blancocdani)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

televisão

Relacionadas

Mais lidas