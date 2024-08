Após longo período internado, Silvio Santos morre em São Paulo

Silvio Santos segue internado em hospital em SP - Foto: Divulgação | SBT

Silvio Santos seguiu internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo até este sábado, 17, quando foi anunciado o falecimento do comunicador. Durante o período que esteve na unidade de saúde, os médicos fizeram uma verdadeira "operação de guerra" para cuidar dele.

Leia Mais:

Relembre a trajetória de Silvio Santos na televisão brasileira

Vídeo: vidente prevê morte de Silvio Santos no SBT e provoca climão



Dia dos Pais: internado, Silvio Santos ganha homenagem das filhas

Morre Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e criador do SBT

O SBT e o hospital fizeram mistério a respeito do boletim médico oficial, desde a entrada do empresário, no último dia 1º de agosto.

Antes desta internação, o apresentador foi hospitalizado há cerca de um mês. Em meados de julho, ele apresentou um quadro de H1N1.