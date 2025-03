Apresentador da Record passa mal em telejornal e é trocado às pressas

Sérgio Aguiar passou mal durante telejornal - Foto: Reprodução | Record

Recém-oficializado no comando do Jornal da Record, Sérgio Aguiar enfrentou um grave problema na bancada do telejornal, nesta sexta-feira, 14. O apresentador foi trocado às pressas por outra jornalista no meio do noticiário.

Salcy Lima assumiu a bancada, ao lado de Christina Lemos, depois de um intervalo e explicou que o titular sofreu de uma crise alérgica. Ela garantiu que o colega retornará na segunda-feira, 17.

Pouco antes da saída da bancada, Aguiar demonstrou uma falha em sua voz, que pode ter sido provocada pela alergia.

A emissora ainda não se manifestou sobre as situação do âncora até o fechamento deste texto.

Sérgio Aguiar se tornou apresentador oficial do Jornal da Record no começo da semana, depois do desligamento de Celso Freitas após mais de 20 anos de contrato.

Confira o vídeo: