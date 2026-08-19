Apresentadora da Globo se irrita com confusão ao vivo: “Bagunça”

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A apresentadora Aline Midlej, da GloboNews, passou por um momento de tensão ao vivo durante a edição do Jornal das Dez desta quarta-feira, 19.

A jornalista recebeu orientações desencontradas da produção sobre a sequência do telejornal e expôs a confusão aos telespectadores. “Oh, gente, está uma bagunça aqui”, desabafou.

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Tudo aconteceu durante a participação da repórter Beatriz Borges, diretamente de Brasília. Aline precisava saber se continuaria a conversa com a jornalista ou se deveria chamar uma entrevista gravada do presidente Lula (PT), mas não recebeu uma indicação clara da equipe técnica.

“Beatriz Borges continua com a gente agora ou eu chamo a entrevista do Lula? Eu preciso que vocês me orientem”, disse.

Enquanto aguardava a definição, o texto apresentado no teleprompter mudou novamente, aumentando a dúvida sobre qual informação deveria ser lida.

Aline voltou a cobrar um retorno da produção, ainda no ar. “Bia, a privatização... mudou o TP de novo? Qual que é a informação que eu dou agora? A entrevista do Lula?”, perguntou.

Devido ao desencontro, ela chegou a sugerir uma pausa para os comerciais. “Vamos rodar o intervalo para a gente organizar tudo direitinho?”, disse.

Pouco depois, a apresentadora foi informada de que o material estava pronto e decidiu seguir com o roteiro. Antes de chamar o conteúdo, porém, pediu desculpas ao público pela situação.

“Então tá bom, vamos agora ouvir o presidente Lula e peço desculpas pela confusão aqui para vocês”, afirmou. Na sequência, relativizou o imprevisto: “Jornal ao vivo é assim mesmo.”

A GloboNews exibiu a entrevista de Lula, gravada durante uma agenda do presidente no Amapá, na sequência.

Veja a confusão: