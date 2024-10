Apresentadora do SBT protagoniza barraco em camarim; saiba quem

Confusão no SBT chamou a atenção - Foto: Divulgação

A sede do SBT em São Paulo teve uma grande confusão nesta sexta-feira, 20, envolvendo uma apresentadora e uma cabeleireira da empresa. Márcia Dantas é acusada de gritar com a funcionária em camarim da emissora.

A informação foi confirmada pela colunista Fábia Oliveira, que disse que fontes contaram que a apresentadora do Tá na Hora estava secando o cabelo para ir aos estúdios. No entanto, a cabeleireira teria interrompido o trabalho nas madeixas de Márcia para atender outra pessoa.

A jornalista não gostou da situação e, em função do horário apertado, teria reclamado da falta de atenção da profissional do SBT.

Testemunhas contaram à publicação que Márcia Dantas perdeu a paciência e gritou com a funcionária no camarim. A profissional teria saído chorando pelos corredores do SBT.

Fábia Oliveira contou que a apresentadora e a cabeleireira são amigas e a profissional, inclusive, já teria atendido a jornalista em casa.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a confusão na empresa teria ocorrido porque Dantas chegou atrasada e com o cabelo molhado.

O SBT e a apresentadora do Tá na Hora ainda não se pronunciaram sobre o caso.