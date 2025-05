Araújo volta a ser vilão em ‘Êta Mundo Melhor!’; saiba detalhes

A novela estreia em junho - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que o final feliz de Araújo, personagem interpretado por Flávio Tolezani, não durou muito tempo após o fim da novela Êta Mundo Bom!, exibida na TV Globo em 2016. Presente na nova versão da trama, que será chamada de Êta Mundo Melhor!, e tem estreia marcada para 30 de junho, o personagem voltará a ser vilão.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o personagem tentará se opor aos golpes de Celso, interpretado Rainer Cadete, mas acabará participando de um esquema para pagar o tratamento médico do filho Claudinho, cedendo à influência de sua esposa Olga.

Em entrevista à coluna de Leo Dias, Flávio contou detalhes sobre o personagem. “Fazer ele, essa mesma pessoa, mas com um tempo de vida que passou, é um desafio. Tempo de vida do personagem, tempo de vida do ator, o meu”, disse ele.

“Então as coisas realmente se transformam, a gente se transforma e isso é natural. Não dá para cair na tentação de fazer exatamente igual. Então vem um novo Araújo que teve uma vivência de anos dentro da história e fora dela, no caso do ator”, completou.

Chegada de Larissa Manoela na trama

Outra novidade nesta versão da novela é a chegada da personagem da atriz Larissa Manoela. A jovem terá a mesma narrativa de Maria, papel que era interpretado por Bianca Bin em Êta Mundo Bom!.

A mudança foi feita após Bianca recusar seguir na trama. Ela gravou uma cena de sua morte, que marcará a transição entre as personagens e a chegada de Larissa na novela.