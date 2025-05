Surto? Ratinho perde o controle ao vivo e dispara: “Vocês são idiotas”

Ratinho disse que o pensa da onda dos bebês reborn - Foto: Reprodução | SBT

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, ficou indignado e disse o que pensa sobre a onda dos bebês reborn. Na última segunda-feira, 19, ele interrompeu o Programa do Ratinho, do SBT, para se pronunciar sobre o assunto.

Ratinho citou algumas declarações compartilhadas pela atriz Luana Piovani, através de suas redes sociais, sobre o tema. “Ela falou uma coisa que eu concordo: ainda bem que estão pegando esses bonecos de plásticos. Já pensou se essa gente doida fosse cuidar de criança de verdade? Matava a criançada!”, disparou Ratinho, que seguiu: “Ainda bem que vocês estão com essa bonecada aí”.

Na sequência, o apresentador chamou as pessoas que “adotam” bebês reborn de “idiotas”. “Ôh povo idiota! Como vocês são idiotas! Vocês não têm vergonha de ser idiota?”, questionou.

Ratinho completou: “Eu vi uma senhora dar de mamar! Você não tem leite e o bebê não bebe, sua tonta!”.

Assista ao momento:

Quanto custa um bebê reborn?

A repercussão em torno do assunto foi tão grande que acabou virando tema de reportagem do programa ‘Fantástico’, exibido na TV Globo. Na gravação, a empresária e artesã Alana Nascimento contou que atua na venda das bonecas há mais de 20 anos e possui uma loja física em Campinas, São Paulo.

Ela contou que os preços dos brinquedos variam de R$ 750 a R$ 9,5 mil, sendo que o mais caro fica em uma incubadora (equipamento médico que serve, na vida real, auxiliar no desenvolvimento do bebê após o nascimento).

Variedade de preços

Nas lojas on-line, os preços também variam conforme a riqueza de detalhes do produto. Algumas das bonecas chegam a ter veias aparentes, linhas de expressão e textura da pele semelhante a de um recém-nascido de verdade.

Em uma das lojas procuradas pela reportagem do Portal A TARDE, a boneca mais barata custa R$ 550, enquanto a mais cara chega ao montante de R$ 8.500. O produto acompanha certidão de nascimento, certificado de autenticidade, chupeta, cordão de chupeta, babador, faixa no cabelo, fralda de boca, fralda descartável, mamadeira, escova e pente.

O brinquedo também possui uma imitação realista do cordão umbilical do bebê, que fica preso no corpo poucos dias depois do nascimento. Algumas bonecas também são temáticas, com as cores e texturas do filme ‘Avatar’.