Atriz da Globo confirma sequência de Avenida Brasil e revela desafios

Globo se prepara para revisitar o universo criado por João Emanuel Carneiro - Foto: Reprodução | TV Globo

O mistério em torno da sequência de Avenida Brasil, um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira, parece estar com os dias contados. Mesmo sem um anúncio oficial da TV Globo, os rumores sobre a continuação ganharam força após a atriz Eliane Giardini, intérprete de Muricy na trama original, confirmar o projeto durante um evento em São Paulo.

Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil marcou época, redefiniu o horário nobre e entrou para a história como um dos maiores sucessos da emissora.

Agora, mais de uma década depois, a Globo se prepara para revisitar o universo criado por João Emanuel Carneiro, apostando novamente em uma história que mistura drama, vingança e reviravoltas. A previsão é que a nova versão vá ao ar em 2027, sob a direção de Ricardo Waddington.



Durante o evento no Sesc São Paulo, nesta sexta-feira, 7, Eliane Giardini falou pela primeira vez sobre a produção — embora tenha reforçado que o assunto ainda é tratado como segredo dentro da emissora. A atriz abriu o coração ao falar sobre o desafio de dar continuidade a uma trama tão marcante.

“Eu acho que vale, quanto a história é boa. É uma equação perfeita, sabe, e a gente não tem o domínio sobre essa equação, é muito difícil você reproduzir [o sucesso]. Por isso que eu tenho um pouco de medo, não de fazer um remake, tenho medo é da continuação”, disse.

Ela completou: “Quando é um remake, você sabe que aquela história é maravilhosa, no mínimo vai fazer sucesso porque as pessoas odeiam e ficam comparando, que também é outra forma de sucesso. Vale Tudo agora foi isso. A continuação é que me dá um pouco de medo, porque você vai mexer em algo de grande sucesso”.

Nos bastidores, a expectativa é alta. A Globo pretende reunir o elenco principal da primeira versão, incluindo Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella e Cauã Reymond, além de novos nomes que se integrarão à trama.

O projeto marca mais uma aposta da emissora em reviver grandes sucessos, como já ocorreu com Verdades Secretas 2 e Êta Mundo Melhor, sequência da novela Êta Mundo Bom! (2016).

Caso seja confirmada, a nova Avenida Brasil deve substituir a novela Quem Ama, Cuida, de Walcyr Carrasco, prevista para ir ao ar após Três Graças, nova obra de Aguinaldo Silva que estreou recentemente no horário das nove.

