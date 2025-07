Barraco entre Heleninha e Marco Aurélio acaba com agressão em Vale Tudo

Heleninha (Paolla Oliveira) teve discussão com Marco Aurélio (Alexandre Nero) - Foto: Reprodução | Globo

Um verdadeiro barraco vai agitar os próximos capítulos de Vale Tudo. Uma discussão entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai sair completamente do controle e terminar em agressão.

Segundo informações do Notícias da TV, no capítulo em questão, Ivan (Renato Góes) aparecerá no meio da confusão para defender a mulher e dará um soco no executivo corrupto.

A briga começará no capítulo 100 da novela das nove da Globo, quando o ex-casal se encontrar para conversar sobre o futuro de Tiago (Pedro Waddington). Heleninha defenderá o sonho do filho em cursar Animação, mas Marco Aurélio reagirá com desprezo.

"Meu Deus do céu, mas quem é que não gosta de desenhar nesse mundo? Desenhar é ótimo. Eu não sou contra os desenhos do Tiago... Mas a gente está falando de uma profissão aqui", argumentará o vice-presidente da TCA.

Em seguida, o clima ficará tenso. Marco Aurélio perderá a linha e despejará toda a sua amargura: "Você acha isso porque é uma mimada. Porque tem uma família que fica atrás de você fazendo controle de danos! Não é possível que você não entenda isso!".

Heleninha discute com Marco Aurélio em Vale Tudo

Irritada, Heleninha disparou: "Não grita comigo!". Ela ainda provocará: "Você não pode parar de ser um idiota uma vez na vida?".

O ex-piloto não deixará barato e rebaterá com crueldade: "Idiota é você que tá sempre procurando a resposta pra tudo no fundo de uma garrafa de uísque!".

Ivan ouvirá os gritos e chegará para acalmar a situação. Heleninha pedirá para o ex-marido ir embora da mansão. Marco Aurélio, no entanto, não perderá a chance de alfinetar: "Eu vou! E sabe pra onde você deveria ir? Pra uma clínica!".

Ivan intercederá: "Êpa! Que jeito de falar é esse?". O vilão debochará: "Por quê? Você ainda não percebeu não? A Heleninha não foi feita pra conviver socialmente. Você vive numa bolha de álcool e quer atrapalhar a vida do meu filho!".

A artista plástica não conterá as lágrimas e desabafará: "Você é um monstro, Marco Aurélio!". O crápula ironizará: "Claro, chora! Chora e depois bebe pra ver se melhora".

Ivan vai para cima de rival

Nesse momento, Ivan perderá o controle e dará um soco no executivo, que revidará o golpe. O administrador então explodirá: "Você tem que aprender a respeitar as pessoas!".

"E é você que vai me ensinar, por acaso?", retrucará Marco Aurélio. Ivan completará, deixando claro o que pensa do rival: "Não é porque você trata as pessoas na TCA feito lixo que pode sair falando com todo mundo desse jeito!".

A cena intensifica o cerco contra Marco Aurélio, já que Ivan começará a desconfiar cada vez mais do esquema de corrupção do executivo dentro da TCA, prometendo ainda mais confrontos pela frente.