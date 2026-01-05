Bella Campos toma atitude contra Cauã Reymond meses após briga

Os atores discutiram nos bastidores da novela - Foto: Reprodução | Instagram

Bella Campos resolveu cortar laços definitivamente com Cauã Reymond. A atriz deixou de seguir o colega de profissão no Instagram, meses após a confusão que protagonizaram nos bastidores da novela Vale Tudo.

O ator não deixou a atitude ilesa e também parou de seguir a intérprete da vilã Maria de Fátima, que foi seu par romântico durante boa parte do remake da trama, que foi originalmente lançada em 1988.

Vale lembrar que a confusão entre os famosos surgiu após Cauã supostamente criticar a atuação de Bella e fazer queixas à direção da novela. Irritada, a morena confrontou o colega e formalizou uma queixa interna contra ele, criticando seu comportamento.

Apesar de nenhum dos dois ter confirmado o conflito publicamente, a atriz Taís Araújo, que também fez parte do elenco, afirmou que houve uma disputa entre eles. Entretanto, a artista garantiu que a situação foi resolvida na época e que a mídia aumentou as informações.