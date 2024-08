Casa dos Artistas e Show do Milhão: relembre Silvio Santos na TV

Silvio Santos morreu na manhã deste sábado - Foto: Reprodução

Um dos rostos mais conhecidos do Brasil e fundador da emissora SBT, Silvio Santou levou ao ar diversos programas que se tornaram referências na TV brasileira.



Irreverência, bem-humorado e cheio de 'sacadas', o homem mais imitado do país, não atua, conseguiu arrancar gargalhadas tanto do auditório quanto dos convidados de seu programa até 2022, quando se afastou. O apresentador morreu na manhã deste sábado, 17.

Leia mais:

>> Reveja cinco momentos 'inusitados' de Silvio Santos na TV

>> Globo cobre morte de Silvio Santos enquanto SBT passa desenho; entenda

>>Quem vai assumir o SBT? Conheça filhas e netos de Silvio Santos

Veja abaixo os programas e quadros mais famosos de Silvio Santos.

SHOW DO MILHÃO

Um dos maiores sucessos da TV brasileira, o Show do Milhão foi originalmente de 1999 a 2003. o programa chegou a liderança de audiência com frequência durante um bom período.

O sucesso foi tanto que o programa voltou a grade da programação entre 2009 e 2021, esta última sob o comando de Celso Portiolli.

Simples e fácil de entender, o ganhador do game show poderia ganhar até R$ 1 milhão, caso acertasse todas as perguntas. Mas o único jogador que faturou o prêmio máximo foi Sidney Ferreira, ex-bancário de Mato Grosso do Sul, em 2003.

CASA DOS ARTISTAS

O programa foi um dos realitys pioneiros no Brasil. O formato era parecido com o de A Fazenda e o Big Brother Brasil (da Globo) na qual celebridades ficam confinadas em uma casa por um prêmio. O reality estreou em 2001.

QUAL É A MÚSICA

Muito popular e divertido, o programa desafiava os participantes a mostrarem os seus conhecimentos musicais por meio de provas.

PROGRAMA SILVIO SANTOS

A marca de Silvio Santos, o programa foi o mais longo de todos. Estreou em 1963, ainda extinta TV Paulista, e passou por diversos horários e emissoras. A atração foi responsável por fazer do apresentador um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira. Ele ficou no programa até 2022.