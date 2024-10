Dr. Rey expõe câncer de próstata: "Não queria que colocassem o dedo"

Dr. Rey revelou sobre câncer na próstata - Foto: Divulgação | SBT

O famoso cirurgião plástico Robert Rey, que ficou nacionalmente conhecido como Dr. Rey, anunciou no The Noite com Danilo Gentili, do SBT, para revelar que tratou um câncer na próstata.

“Eu peguei um câncer. Não queria que colocassem o dedinho no meu c***. O médico falou que eu estava na idade de fazer e realmente tem que fazer, mas não queria. Falei para fazer uma tomografia”, disse o médico, que relatou como descobriu a doença. “A radiologista me telefona e fala: ‘Você tem um tumor de 13 centímetros’”, comentou.

Dr. Rey escondeu a doença da mídia e recebeu apoio do médico Fernando Cotait Maluf, do Hospital Israelita Albert Einstein, e do apresentador Celso Portiolli.

“O Doutor Maluf me liga constantemente. O Celso Portiolli me liga em casa sempre. Não sei, mas acho que ele teve um problema similar. Quantas vezes no meio da noite, ele me chamou para saber como estava o tratamento?”, falou.

Ele ainda comemorou a vitória contra a doença: "Passei pela quimioterapia, daí fiz a naturopatia. Estudei todos os anticânceres das culturas antigas, da bíblia fiz também... Aí fui para a minha igreja, sou mórmon, mas não importa, você pode ser qualquer coisa. O meu pastor colocou uma gota de óleo na minha cabeça. Na semana seguinte, fui para o urologista e ele disse: ‘O Rey, você está gastando o meu tempo? Não só não tem câncer em você como não tem nem cicatriz’. Quem me curou?”.

“A medicina moderna funcionou, a medicina natural funcionou, mas a religião também funcionou. Deus dá a ciência para nos ajudar. Hoje, não tem nem cicatriz”, finalizou.