Dublador de ‘Dragon Ball’ e ‘Dragon Ball Z’ morre aos 60 anos

Dublador famoso de Dragon Ball Z - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Famoso por dublar as aberturas originais de “Dragon Ball” e “Dragon Ball Z” no Brasil, o músico Anísio Mello Júnior morreu aos 60 anos, em São Paulo (SP), na sexta-feira, 27. A causa do óbito não foi divulgada.

A notícia sobre a morte do artista foi anunciada pelo seu amigo Diogo Miyahara, com quem Anísio dividiria palco no próximo domingo, 29, durante o Anime Friends Festival, na cidade de Registro, em SP.

Nas redes sociais, Miyahara relembrou um mal-estar que o dublador teve na semana passada em Jundiaí (SP).

“Voltamos juntos pra São Paulo e fez exames e estava em repouso para estar zerado para mais um show junto comigo... Tínhamos planos e novas ideias musicais. Por que a vida nos trouxe essa tristeza?", escreveu Miyahara.

Já em um comentário na mesma postagem, uma internauta afirma que o óbito do dublador deve-se a “causas naturais”.



“Venho informar a nossos amigos e fãs que o querido Anísio Mello Júnior veio a falecer por causas naturais. Não haverá velório, pois será cremado”, diz um trecho do post.

Quem era Anísio Mello Júnior?

Além de dublador, Anísio também atuava como baixista, produtor musical, compositor e escritor.

Ele teve passagens como vocalista de bandas de rock e jazz como Apocalipse, Excalibur, Blues Session Band, Ginga Jazz e Insensatrês.

Para além, Anísio trabalhou diretor musical na dubladora Álamo, criando mais de 600 versões para a TV e para o cinema.

Em "Dragon Ball", a mais famosa delas, dublou as músicas "Makafushigi Adventure", "We Gotta Power", "Temos a Força" e "Garra no Coração".

Também foi a voz de abertura de "Mega Man", exibido em 1995 no SBT.