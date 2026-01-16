Ernesto Paglia assume o comando do Roda Viva

Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo - Foto: Reprodução

A TV Cultura, afiliada da TV Cultura, anunciou oficialmente que o jornalista Ernesto Paglia vai ser o novo mediador do Roda Viva. Aos 66 anos, o veterano assume o posto deixado por Vera Magalhães, trazendo uma bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo, marcadas por passagens históricas pela Rede Globo.

A escolha de Paglia deve consolidar a credibilidade do programa em um cenário de polarização política. Conhecido pelo estilo equilibrado, porém incisivo, o jornalista vai ter o desafio de conduzir a bancada de entrevistadores e garantir a profundidade das sabatinas semanais.

Legado

Como correspondente e repórter especial, cobriu desde conflitos internacionais até as profundezas da Amazônia no projeto Globo Mar. A transição do "chão da reportagem" para a cadeira de mediador é aguardada com expectativa.

"O Roda Viva é um patrimônio do debate democrático no Brasil. Assumir esse centro é, ao mesmo tempo, uma honra e uma responsabilidade imensa de manter a chama da curiosidade e do questionamento viva", afirmou o jornalista em nota após o anúncio.

O que muda?

A TV Cultura reforçou que o programa vai continuar sendo um espaço plural, recebendo personalidades das artes, ciência, economia e política

A data exata da estreia de Paglia no centro do Roda deve ser confirmada nos próximos dias pela diretoria de jornalismo da emissora.

