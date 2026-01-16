Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA

Ernesto Paglia assume o comando do Roda Viva

Jornalista substitui Vera Magalhães na condução do programa

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/01/2026 - 19:28 h
Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo
Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo -

A TV Cultura, afiliada da TV Cultura, anunciou oficialmente que o jornalista Ernesto Paglia vai ser o novo mediador do Roda Viva. Aos 66 anos, o veterano assume o posto deixado por Vera Magalhães, trazendo uma bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo, marcadas por passagens históricas pela Rede Globo.

A escolha de Paglia deve consolidar a credibilidade do programa em um cenário de polarização política. Conhecido pelo estilo equilibrado, porém incisivo, o jornalista vai ter o desafio de conduzir a bancada de entrevistadores e garantir a profundidade das sabatinas semanais.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Oficial: Osvaldo renova com o Vitória e já pode entrar em campo
Salvador terá mais de 200 novos ônibus com ar-condicionado
Acessível: veja os carros usados mais baratos com câmera de ré

Legado

Como correspondente e repórter especial, cobriu desde conflitos internacionais até as profundezas da Amazônia no projeto Globo Mar. A transição do "chão da reportagem" para a cadeira de mediador é aguardada com expectativa.

"O Roda Viva é um patrimônio do debate democrático no Brasil. Assumir esse centro é, ao mesmo tempo, uma honra e uma responsabilidade imensa de manter a chama da curiosidade e do questionamento viva", afirmou o jornalista em nota após o anúncio.

O que muda?

A TV Cultura reforçou que o programa vai continuar sendo um espaço plural, recebendo personalidades das artes, ciência, economia e política

A data exata da estreia de Paglia no centro do Roda deve ser confirmada nos próximos dias pela diretoria de jornalismo da emissora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

debate democrático Entrevistas Ernesto Paglia jornalismo roda viva TV Cultura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Paglia traz bagagem de mais de quatro décadas de jornalismo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x