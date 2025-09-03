Menu
TELEVISÃO
VIXE!

Escândalo pode explodir em A Fazenda 2025 com encontro de rivais

Nova temporada de A Fazenda estreia no dia 15

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

03/09/2025 - 19:19 h | Atualizada em 03/09/2025 - 20:09
Suposta lista de participantes ganhou força nos últimos dias
A Fazenda 17 ainda nem começou e já está movimentando as redes sociais. Uma suposta lista de participantes ganhou força nos últimos dias e trouxe nomes que chamaram atenção, principalmente por uma possível tensão dentro do confinamento.

Entre os cotados para o programa da Record estão Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, conhecida como Ju BlackPower, e Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. O detalhe é que Juliana move um processo contra o pai do empresário, acusando-o de estupro durante uma gravação em 2016, quando ainda trabalhava no SBT.

A denúncia formal foi registrada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e segue em andamento. Caso a presença dos dois seja confirmada, o reality rural pode se transformar em palco de fortes embates e repercussão midiática.

Juliana trabalhou por 11 anos no SBT, passando pelo Agora é Tarde e pelo The Noite. Já Luiz Otávio, de 30 anos, é influenciador digital, empresário, multiatleta e bicampeão do Fight Music Show, onde chegou a nocautear o funkeiro Nego do Borel.

Além dos dois, outros nomes especulados para o elenco incluem a atriz Gaby Spanic (A Usurpadora), João Augusto Liberato (filho de Gugu), Camila Loures (influenciadora), Drico Alves (ator), Gabily (cantora e amiga de Neymar) e Gustavo Rocha (influenciador).

A nova temporada de A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, sob direção de Rodrigo Carelli, e promete reunir famosos polêmicos em busca do prêmio milionário.

x