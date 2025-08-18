Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Ex-atriz da Globo choca ao anunciar retorno do câncer

A atriz contou detalhes sobre a nova etapa de seu tratamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/08/2025 - 21:45 h
A atriz falou abertamente sobre o tema
A atriz falou abertamente sobre o tema -

Fernanda Rodrigues usou suas redes sociais para revelar que seu carcinoma, um tipo de câncer de pele, retornou. A ex-atriz da Globo fez um post em seu perfil do Instagram e contou que retirou o primeiro carcinoma em 2024, mas a mancha voltou.

“Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia de novo, vai ficar uma cicatriz e vida que segue”, disse ela.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Oruam compartilha carta aberta e revela: “Verdade vai vir à tona”
Ex-atriz da Globo acusa banco de sumir com seu dinheiro
Leonardo faz confissão sobre término de Zé Felipe: “Morto por dentro”

A famosa ainda garantiu que, apesar do susto, está tudo bem com ela. “Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo, estou ótima, está tudo bem”, afirmou.

Por fim, a santista criticou a quantidade de notícias falsas envolvendo seu estado de saúde. “Estão circulando muitas fake News por aí, então achei importante vir explicar pessoalmente: estou ótima e cuidando da minha saúde. É muito importante estar atento ao próprio corpo e procurar um médico sempre que notar algo diferente”, concluiu.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer Ex-atriz da Globo Fernanda Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A atriz falou abertamente sobre o tema
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A atriz falou abertamente sobre o tema
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A atriz falou abertamente sobre o tema
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

A atriz falou abertamente sobre o tema
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x