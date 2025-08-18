Ex-atriz da Globo choca ao anunciar retorno do câncer

A atriz falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Rodrigues usou suas redes sociais para revelar que seu carcinoma, um tipo de câncer de pele, retornou. A ex-atriz da Globo fez um post em seu perfil do Instagram e contou que retirou o primeiro carcinoma em 2024, mas a mancha voltou.

“Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia de novo, vai ficar uma cicatriz e vida que segue”, disse ela.

A famosa ainda garantiu que, apesar do susto, está tudo bem com ela. “Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo, estou ótima, está tudo bem”, afirmou.

Por fim, a santista criticou a quantidade de notícias falsas envolvendo seu estado de saúde. “Estão circulando muitas fake News por aí, então achei importante vir explicar pessoalmente: estou ótima e cuidando da minha saúde. É muito importante estar atento ao próprio corpo e procurar um médico sempre que notar algo diferente”, concluiu.

