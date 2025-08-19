Menu
HOME > TELEVISÃO
PREOCUPANTE

Ex-atriz da Globo revela volta de câncer após cirurgia

Atriz falou sobre a volta da doença nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/08/2025 - 8:12 h
TV Globo
TV Globo -

A atriz Fernanda Rodrigues, que está no ar em ‘A Viagem’ (1994), atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, falou sobre um assunto delicado nas redes sociais na segunda-feira, 18. A artista, que já teve carcinoma, um tipo de câncer que se origina nas células epiteliais, revelou a volta da doença.

A ex-Globo fez uma cirurgia em 2024 para retirar um carcinoma na testa e na época fez um post nas redes sociais, com uma retrospectiva do ano. Entre os acontecimentos, a artista disse que “se livrou de um carcinoma”.

A artista pontuou que isso pode afastar as pessoas do entendimento mais aprofundado do que se trata o carcinoma. “O carcinoma na maneira popular de falar é o câncer de pele. Eu não sou médica, então tudo que eu estou falando é com base no que eu estou vivendo”, pontuou.

“Estão circulando muitas fake news por aí, então achei importante vir explicar pessoalmente: estou ótima e cuidando da minha saúde”, diz a legenda da publicação.

A atriz disse que, mesmo após a cirurgia e agora com o novo diagnóstico, recebe diversas mensagens das pessoas “dizendo que estão orando” por ela, justamente, por causa de algumas publicações exageradas sobre seu estado de saúde.

“Pessoas perguntando se eu estou bem, minha mãe me pergunta: ‘filha, o que eu faço?’ E eu digo: ‘calma, eu estou bem”, seguiu.

“Venho aqui dizer pra vocês que está tudo bem, faz um ano que eu fiz essa cirurgia, e por eu ser muito atenta, percebi que essa manchinha voltou, falei com a minha dermato de novo, fiz a biopsia e está lá o carcinoma de novo. Vou ter que fazer a cirurgia de novo”, detalhou. Dessa vez, a mancha apareceu na testa mais uma vez.

Além disso, Fernanda Rodrigues afirmou que outras pessoas próximas, como a mãe e amigos também já tiveram carcinoma.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

A também fez uma publicação com explicações da dermatologista Paula Raso, que a artista não explica se é a profissional que a acompanha. De acordo com a profissional, o carcinoma é o mais comum tipo de câncer de pele.

“Costuma-se aprender como uma ferida que não cicatriza, uma lesão rosada, brilhante, pode ser quase imperceptível para o paciente. Por isso, a importância de ser examinado por um dermatologista, apesar de devagar e raramente se espalhar por outros órgãos, ele pode causar a destruição local, se não tratado. Quando aparece no rosto, o cuidado é ainda maior”, disse a profissional.

De acordo com a especialista, no rosto, a reconstrução cirúrgica pode ser um pouco mais complexa e trabalhosa do que no corpo. “O diagnóstico antecipado é essencial, feito através de avaliação clínica e quando necessário, biópsia, o tratamento geralmente é cirúrgico, mas existem outras opções como terapia e medicamentos tópicos, dependendo do caso”, ressaltou.

A profissional completou: “Procure o dermatologista uma vez ao ano, independente da cor da sua pele, porque o diagnóstico evita o câncer de pele. A pele não precisa de ser auto examinada, ela precisa de um dermatologista atencioso e um paciente que vai regularmente cuidar da saúde da pele”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

câncer de pele carcinoma Fernanda Rodrigues TV Globo

x