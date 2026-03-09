Menu
SONHO VIROU REALIDADE

Fã de Glória Maria que viralizou pede trabalho na Globo ao vivo

Jovem tem 19 anos e ficou conhecida em 2017 com vídeos em que brincava de reportagem com seus irmãos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/03/2026 - 7:23 h

Mirella Archangelo, que viralizou nas redes sociais quando criança ao brincar de repórter, influenciada por Glória Maria, pediu, ao vivo, um estágio no 'Altas Horas', da TV Globo, e conseguiu a vaga.

Com 19 anos, ela está no segundo ano de jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), no interior paulista. A jovem ficou conhecida em 2017, quando tinha 11 anos, em vídeos em que brincava de reportagem com seus irmãos.

Fã de Glória Maria, Mirella conheceu a jornalista em uma reportagem do 'Fantástico' em 2017.

No último sábado, 7, a jovem participou do programa de Serginho Groisman e pediu uma oportunidade a ele. “Acho que um bom começo seria estagiar aqui no seu programa, porque não?”, falou Mirella.

“Ótima ideia!”, respondeu Serginho. “Foi a melhor cantada que já recebi. Já está pronta. Vou pedir para entrarem em contato com você”, disse.

Assista ao momento:

