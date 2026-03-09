SONHO VIROU REALIDADE
Fã de Glória Maria que viralizou pede trabalho na Globo ao vivo
Jovem tem 19 anos e ficou conhecida em 2017 com vídeos em que brincava de reportagem com seus irmãos
Por Edvaldo Sales
Mirella Archangelo, que viralizou nas redes sociais quando criança ao brincar de repórter, influenciada por Glória Maria, pediu, ao vivo, um estágio no 'Altas Horas', da TV Globo, e conseguiu a vaga.
Com 19 anos, ela está no segundo ano de jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), no interior paulista. A jovem ficou conhecida em 2017, quando tinha 11 anos, em vídeos em que brincava de reportagem com seus irmãos.
Fã de Glória Maria, Mirella conheceu a jornalista em uma reportagem do 'Fantástico' em 2017.
No último sábado, 7, a jovem participou do programa de Serginho Groisman e pediu uma oportunidade a ele. “Acho que um bom começo seria estagiar aqui no seu programa, porque não?”, falou Mirella.
“Ótima ideia!”, respondeu Serginho. “Foi a melhor cantada que já recebi. Já está pronta. Vou pedir para entrarem em contato com você”, disse.
Assista ao momento:
A jovem Mirela, que foi entrevistada pela Glória Maria quando era criança, agora é estudante de jornalismo. #AltasHoras pic.twitter.com/ohKWkauI4P— Tiago Pereira (@Tiagupereira) March 8, 2026
