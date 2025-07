Faustão coloca cobertura gigantesca à venda por R$ 120 milhões; veja fotos

Faustão coloca imóvel à venda - Foto: Reprodução | Redes sociais e Band

Um dos imóveis mais exclusivos de São Paulo acaba de entrar no mercado: a cobertura de Fausto Silva, o Faustão, foi colocada à venda por impressionantes R$ 120 milhões.

Localizado no bairro Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista, o imóvel figura entre as chamadas “mansões suspensas”, no topo do segmento de ultra luxo, segundo informações do site Terra.

A publicação ressaltou que o apresentador é dono do duplex desde 2018. Com 1.413 m² de área privativa, a cobertura conta com cinco suítes, sete banheiros e um amplo living com acesso aos terraços.

A vista é privilegiada: do alto, é possível enxergar o Jóquei Clube, o Parque do Povo e a área nobre dos Jardins.

Cobertura de Faustão em edifício de luxo

O edifício, em estilo neoclássico, oferece uma estrutura de lazer digna de um resort. Os moradores têm à disposição quadra de tênis de saibro oficial, piscina climatizada com raia de 25 metros, academia completa, sauna, sala de massagem, salão de festas, brinquedoteca e até chapelaria.

Outro diferencial é a segurança: a região é uma das mais vigiadas de São Paulo, com forte esquema de monitoramento 24 horas.

A cobertura de Faustão ganhou destaque no ano passado em uma matéria do jornal Valor Econômico, que a apontou como uma das propriedades mais caras da cidade.

Apresentador afastado da TV

Desde que deixou a televisão em agosto de 2023, após sua passagem pela Band, Faustão tem se mantido longe dos holofotes.

Enfrentou dois transplantes, de coração e rim, em menos de um ano. Apesar de afirmar que não pretende retornar à TV, há rumores sobre um possível projeto voltado para a internet.