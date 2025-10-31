Menu
ÚLTIMO BOA NOITE

Fim de uma era: William Bonner se despede do Jornal Nacional

Após 29 anos à frente do telejornal, jornalista passa bastão para César Tralli

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/10/2025 - 21:33 h
William Bonner compartilhou sua emoção nas redes sociais
William Bonner compartilhou sua emoção nas redes sociais -

William Bonner encerrou sua trajetória como apresentador do Jornal Nacional nesta sexta-feira, 31, após 29 anos no comando do telejornal mais assistido do país.

O jornalista passou o bastão a César Tralli, que assume a bancada a partir de segunda-feira, 3, ao lado de Renata Vasconcellos. A edição histórica começou às 20h30 (horário de Brasília) na TV Globo e também pôde ser acompanhada pelo sinal aberto do Globoplay.

Leia Também:

Remédio pode ser farinha? Entenda o real perigo exposto em Três Graças
Pai Herói ou Tieta? Saiba qual a novela mais assistida da TV brasileira
Pedro Novaes fala sobre romance com mulher trans em Três Graças

Antes de receber o seu sucessor, Bonner explicou mais uma vez por que está saindo do telejornal: quer diminuir o ritmo.

"Se eu me dedicar não mais ao [trabalho] factual e sim as [reportagem sobre] atualidades, a vida fica mais suave. No Globo Repórter, eu teria um programa semanal, não diario. Hoje é meu ultimo dia. Chegou o momento de receber o seu novo parceiro, Renata [Vasconcellos]. Não tem surpresa nenhuma. Todo mundo sabe quem é", disse.

O que aconteceu

Na cerimônia desta sexta-feira, Bonner recebeu César Tralli oficialmente e realizou a tradicional passagem de bastão, marco que simboliza o fim de um ciclo no telejornalismo brasileiro.

Tralli já havia se despedido do Jornal Hoje na quinta-feira, 30, após quatro anos à frente do telejornal vespertino, e deixa sua vaga para Roberto Kovalick, ex-apresentador do Hora 1.

A despedida contou com mensagens especiais e uma homenagem à trajetória de Bonner, que marcou gerações de espectadores ao longo de quase três décadas à frente do Jornal Nacional.

O futuro de William Bonner e da emissora

Após a despedida, Bonner vai tirar férias antes de retornar à televisão. A partir de fevereiro de 2026, ele passará a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg, formando uma nova dupla à frente do programa jornalístico.

A movimentação também provocou mudanças em outros telejornais da emissora: César Tralli deixa o Jornal Hoje, Roberto Kovalick assume o JH, Tiago Scheuer estreia no Hora 1 e Marcelo Pereira assume o comando do Bom Dia São Paulo.

As trocas foram anunciadas ao longo do último mês e começaram a ser efetivadas nesta quinta-feira, 30, com as primeiras passagens de bastão ao vivo nos telejornais da Globo.

