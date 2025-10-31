Menu
TELEVISÃO
SUCESSO

Pai Herói ou Tieta? Saiba qual a novela mais assistida da TV brasileira

A trama superou outras novelas clássicas famosas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/10/2025 - 16:02 h
Imagens de Tieta e Pai Herói
Imagens de Tieta e Pai Herói -

A baixa audiência das novelas da Globo tem preocupado os diretores da emissora. Apesar das tentativas constantes de emplacar as tramas atuais, a emissora não tem conquistado o mesmo feito de anos anteriores, quando chegou a atingir a marca de 67 pontos no ibope.

Novelas como ‘Três Graças’, atual folhetim das 21h no canal, e o remake de ‘Vale Tudo’ tentaram atingir números altos, mas não obtiveram o resultado esperado pelos autores, diretores e escritores globais.

Entretanto, a Globo acumula uma lista de obras mais vistas na história da TV brasileira, com dados baseados no Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).

Dentre as tramas mais famosas estão alguns clássicos da teledramaturgia, como Pedra sobre Pedra, Tieta e Pedra Ferida.

Confira a lista completa:

  1. Roque Santeiro (67 pontos)
  2. Tieta (65 pontos)
  3. O Salvador da Pátria (62 pontos)
  4. Pai Herói (61 pontos)
  5. Rainha da Sucata (61 pontos)
  6. Pedra sobre Pedra (57 pontos)
  7. Fera Ferida (56 pontos)

x