Pai Herói ou Tieta? Saiba qual a novela mais assistida da TV brasileira

Imagens de Tieta e Pai Herói - Foto: Reprodução

A baixa audiência das novelas da Globo tem preocupado os diretores da emissora. Apesar das tentativas constantes de emplacar as tramas atuais, a emissora não tem conquistado o mesmo feito de anos anteriores, quando chegou a atingir a marca de 67 pontos no ibope.

Novelas como ‘Três Graças’, atual folhetim das 21h no canal, e o remake de ‘Vale Tudo’ tentaram atingir números altos, mas não obtiveram o resultado esperado pelos autores, diretores e escritores globais.

Entretanto, a Globo acumula uma lista de obras mais vistas na história da TV brasileira, com dados baseados no Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).

Dentre as tramas mais famosas estão alguns clássicos da teledramaturgia, como Pedra sobre Pedra, Tieta e Pedra Ferida.

Confira a lista completa: