Pai Herói ou Tieta? Saiba qual a novela mais assistida da TV brasileira
A trama superou outras novelas clássicas famosas
Por Franciely Gomes
A baixa audiência das novelas da Globo tem preocupado os diretores da emissora. Apesar das tentativas constantes de emplacar as tramas atuais, a emissora não tem conquistado o mesmo feito de anos anteriores, quando chegou a atingir a marca de 67 pontos no ibope.
Novelas como ‘Três Graças’, atual folhetim das 21h no canal, e o remake de ‘Vale Tudo’ tentaram atingir números altos, mas não obtiveram o resultado esperado pelos autores, diretores e escritores globais.
Entretanto, a Globo acumula uma lista de obras mais vistas na história da TV brasileira, com dados baseados no Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).
Dentre as tramas mais famosas estão alguns clássicos da teledramaturgia, como Pedra sobre Pedra, Tieta e Pedra Ferida.
Confira a lista completa:
- Roque Santeiro (67 pontos)
- Tieta (65 pontos)
- O Salvador da Pátria (62 pontos)
- Pai Herói (61 pontos)
- Rainha da Sucata (61 pontos)
- Pedra sobre Pedra (57 pontos)
- Fera Ferida (56 pontos)
