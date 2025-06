Francisco Cuoco estrelou famosa minissérie baiana; relembre

Francisco Cuoco em Dona Flor e Seus Dois Maridos - Foto: Divulgação

Com a morte de Francisco Cuoco aos 91 anos, fãs da teledramaturgia brasileira voltam a lembrar dos muitos papéis marcantes do ator na televisão. Um deles aconteceu em uma famosa obra baiana: "Dona Flor e Seus Dois Maridos", exibida pela Globo em 1998.

Na adaptação de Dias Gomes, inspirada no romance de Jorge Amado, Cuoco deu vida ao poderoso e implacável Delegado Garcia. Seu personagem era corrupto e conivente com o esquema de jogo do bicho que ronda toda a trama.

A presença de Francisco Cuoco em "Dona Flor" reforçou mais uma vez sua versatilidade como ator. Conhecido por papéis de galã e mocinho, ele surpreendeu ao interpretar um vilão frio e calculista, com sotaque carregado e gestos duros, mostrando domínio absoluto da cena.

Produzida com direção de núcleo de Guel Arraes e direção geral de Mauro Mendonça Filho, a minissérie também contou com Giulia Gam, Edson Celulari e Marco Nanini nos papéis centrais de Flor, Vadinho e Teodoro, respectivamente.

Francisco Cuoco em O Segundo Sol

| Foto: Divulgação

Outra produção que se passava na Bahia estrelada por Cuoco foi "O Segundo Sol". O veterano deu vida a Nestor, um homem solitário, firme e metódico, eternamente apaixonado por Naná (Arlete Salles).

Guerrilheiro nos anos 70, voltou do exílio depois da anistia na esperança de reencontrar Naná e a descobriu casada com Dodô (José de Abreu) e mãe de quatro filhos. Desde então foi morar no mesmo bairro que o casal, o Santo Antônio Além do Carmo, onde abriu uma farmácia. Vive dizendo que espera Dodô morrer para finalmente poder ficar com Naná.