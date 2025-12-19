Galã da TV é dono da mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$ 250 milhões

Mansão mais cara do Brasil - Foto: Divulgação

No alto do bairro do Joá, aos pés da imponente Pedra da Gávea, está localizada aquela que é considerada hoje a mansão mais cara do Brasil. Avaliado em R$ 250 milhões, o imóvel pertence ao ator e apresentador Márcio Garcia e chama atenção não apenas pelo valor, mas pela combinação de luxo, localização privilegiada e estrutura fora do comum.

Com vista panorâmica para o mar e para a Barra da Tijuca, a residência se destaca como um dos endereços mais exclusivos do país, reunindo conforto, privacidade e uma área de lazer comparável à de grandes resorts internacionais.

Um terreno gigante com estrutura de alto padrão

Construída em um terreno de 6 mil metros quadrados, a mansão possui cerca de 2 mil metros quadrados de área construída, totalmente climatizada. O imóvel abriga sete suítes, 18 banheiros e três cozinhas completas, pensadas para atender tanto o dia a dia quanto grandes eventos privados.

A área interna ainda conta com cinema exclusivo, boate particular, academia equipada, quadra de tênis, campo de futebol e até uma horta, reforçando o conceito de uma casa autossuficiente e voltada ao lazer.

Área externa impressiona com piscina e espaços de convivência

Do lado de fora, o espetáculo continua. A piscina conta com duas raias semiolímpicas, além de uma jacuzzi com capacidade para até dez pessoas. O espaço inclui ainda mini golfe e amplas áreas de convivência, planejadas para garantir conforto absoluto e total privacidade aos moradores e convidados.

Mansão foi colocada à venda em 2024

Em outubro de 2024, Márcio Garcia decidiu colocar a propriedade à venda pelo valor de R$ 250 milhões. Segundo o próprio apresentador, a negociação não estava nos planos iniciais, mas o interesse demonstrado por Cristiano Piquet, presidente da Piquet Realty, acabou sendo decisivo para que o imóvel fosse anunciado oficialmente no mercado.

Mesmo com toda a visibilidade e infraestrutura singular, a mansão segue à espera de um comprador, reforçando seu perfil extremamente exclusivo dentro do mercado imobiliário de alto padrão.

A carreira que construiu a fortuna do ator

A trajetória profissional de Márcio Garcia explica a solidez financeira por trás do imóvel milionário. Com mais de 30 anos de carreira, ele iniciou sua história na televisão na MTV, emissora que marcou os anos 1990.

Quatro anos depois, migrou para a TV Globo, onde apresentou programas como Gente Inocente e Vídeo Show. Na sequência, foi para a Record, comandando O Melhor do Brasil e alcançando liderança de audiência, o que pavimentou seu retorno à Globo em 2008.

Como ator, integrou o elenco de novelas de grande sucesso, como Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013). Entre 2016 e 2020, esteve à frente do Tamanho Família e, em 2022