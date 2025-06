Globo: autora famosa ameaça expor bastidores polêmicos de novela

Autora ameaçou expor bastidores polêmicos de novela da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

A autora Gloria Perez, que rompeu contrato com a TV Globo recentemente, ameaçou expor bastidores da novela ‘Travessia’. Ela abordou o assunto ao responder um internauta no X (antigo Twitter), na última sexta-feira, 30, que comentou sobre supostos privilégios de Manuela Dias, autora de ‘Vale Tudo’, na emissora.

O post respondido por Perez lista o que aconteceu com diversos autores de novelas na Globo. O usuário diz, sarcasticamente, que “Manuela é um coitada perseguida”.

“Só nos últimos anos, a Lícia [Manzo] foi demitida, Gloria perdeu a confiança da diretoria por causa de ‘Travessia’, Walcyr [Carrasco] teve que mandar para o lixo 50 capítulos de sua novela, [Bruno] Luperi quase perdeu o contrato e o JEC [João Emanuel Carneiro] eu não preciso nem lembrar, mas a Manuela é um coitada perseguida”, escreveu o internauta.

Gloria respondeu:

Vocês não sabem meia missa do que aconteceu em Travessia. Vão saber a real quando eu escrever minhas memórias. Gloria Perez - autora de novelas

Novela criticada

Com recepção negativa desde o início, inclusive pela atuação de Jade Picon em um de seus papéis principais, Travessia, que foi uma novela amplamente criticada, enfrentou desafios nos bastidores também, com Gloria Perez sugerindo que houve interferências em sua visão criativa.

Vale lembrar que a autora já havia sugerido, há uma semana, que a Globo interviu em Travessia de uma maneira que não lhe agradou. Ela disse isso após uma internauta criticar Brisa, mocinha da novela interpretada por Lucy Alves.

Saída da Globo

Gloria Perez se manifestou sobre o fim do contrato fixo com a Globo no começo de abril deste ano. A autora explicou que é contratada pela emissora por obra e que desistiu de escrever a novela que substituiria Vale Tudo no ar após o canal de televisão barrar que aborto fosse um dos temas da trama.

“De 1983, quando comecei colaborando com Janete Clair, até 2025 foram 42 anos. E esclareço para evitar mal entendidos: meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas”, disse Gloria.

A autora completou: “Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar renovação e fazer a resilição do contrato. Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim, quero viver esse tempo no ‘deixa a vida me levar’”.